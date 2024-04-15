四月大放送 雪弗蘭 CAMARO &現金 還有更多

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CAMAROS &現金歡樂送。
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加州羅勒爾特公園市 ROHNERT PARK - 貴騰賭場大酒店

春暖花開的四月到貴騰賭場大酒店，娛樂遊戲，應有盡有！不要錯過在 CAMAROS & 現金歡樂送和高達35萬元星光閃耀老虎機大賽中贏取大獎的機會。加入我們，一起分享遊戲的激動和你的好運！

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還有，即日起至5月30日，每個周四，下午 1時至 6時，還有 <高達35萬元星光閃耀老虎機大賽>。頭獎高達1萬5000現金。每次大賽保證40位贏家！FORTUNE級別獎賞卡贏家，可贏取雙倍獎金金額！ROYALTY和CHAIRMAN級別獎賞卡贏家，可贏取三倍獎金金額！獎賞卡會員都可免費參加一次老虎機公開賽。

關於貴騰賭場大酒店 (Graton Resort & Casino)

座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪縣，貴騰賭場大酒店猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。貴騰賭場大酒店隸屬於Graton Rancheria印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒餐飲，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽www.gratonresortcasino.com或致電707-588-7100。

高達35萬元星光閃耀老虎機大賽。
高達35萬元星光閃耀老虎機大賽。
Chevy Camaro。
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