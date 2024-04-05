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舊金山灣區獅子會（San Francisco bay area, lions club）致力公益活動不遺餘力

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灣區獅子會前會長李恆麟（左），前會長張家豪（右），高雄教育局長謝文斌（中）。
灣區獅子會前會長李恆麟（左），前會長張家豪（右），高雄教育局長謝文斌（中）。

舊金山灣區獅子會（San Francisco Bay Area Lions Club）秉持獅子會的宗旨，致力於公益活動不遺餘力，無私的服務幫助社區中最需要幫助的人們。使我們能夠在世界各地為改善人類生活和社區發展做出貢獻，透過團結合作來實現更大的影響力促進國際的友誼。

王榮玫會長表示莎士比亞說：「生活裡沒有書籍，就好像沒有陽光，智慧裡沒有書籍，就好像鳥兒沒有翅膀」，閱讀是值得培養的習慣，為協助台灣偏鄉學子展開國際視野，豐富雙語教材。灣區獅子會自2019年由當年會長李垣麟及副會長張家豪發起從美國募捐二手英文兒童書捐贈給在台灣偏遠鄉村及原住民的孩童英文閱讀書籍的活動。同年將收集到3千本書運送回台灣。該會在灣區各重要地點都有設置兒童英文書籍收集點去年開始北加州福智碁金會在北加5分會共同響應此活動，今年共募集了1754本童書。至截稿止灣區獅子會已將這幾年收到8000多本英文童書由萬泰物流美國分公司協助運至高雄市政府教育局指定的旗山區鼓山國小配書中心，將分送至港都九個行政區46所國小，為學童孩子們打開通往無限知識的世界大門，讓孩子能在閱讀的世界中茁壯成長。

王榮玫會長表示除了捐贈童書之外，本會啟動另一項公益「回收眼鏡送愛心」活動。今年也將這兩年來收集到的四百多副二手眼鏡已送達國際獅子會(lions club international)區總會，進一步的清理分類，再由專業驗光師驗光，將捐贈至落後的國家，再由當地的專業醫師配發給需要的民眾，讓貧困家庭的小朋友們和老人們都能戴上眼鏡，看清事物改善生活品質。兒童英文書籍及視力眼鏡的收集兩項活動每年都會持續的舉辦。今年也會有淨攤活動，財務講座等活動進行。

福智北加州分會募集的童書及眼鏡。
福智北加州分會募集的童書及眼鏡。
捐眼鏡至國際獅子總會。
捐眼鏡至國際獅子總會。

灣區 北加 加州

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