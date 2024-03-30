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百齡園特別舉行「清明思親春祭2024」特優惠活動 4月5日或之前購買，還可額外獲5%折扣

工商訊
百齡園 （Skylawn Funeral Home, Memorial Park & Crematory）對墓園環境保持全面興建及改善，換新草地等等工作，這些令來墓園參觀的家屬為之驚喜。
百齡園 （Skylawn Funeral Home, Memorial Park & Crematory）對墓園環境保持全面興建及改善，換新草地等等工作，這些令來墓園參觀的家屬為之驚喜。

清明節將至，這是華人傳統念親恩、孝子賢孫表達思親的傳統節日，也是最重要的祭祀節日及祭祖和掃墓的季節。春光明媚的清明節又叫踏青節，草木吐綠，正是人們春遊（古代叫踏青）的好時候，在掃墓紀念先人的同時，與家人互動，開展體育現行的習俗。

因應清明掃墓的時節，百齡園 （Skylawn Funeral Home, Memorial Park & Crematory）於周六及周日（3月30日及3月31日）特別舉行「清明思親春祭2024」活動。一如以往，活動期間主辦單位每天提供來賓免費午餐，還有舞獅表演及誦經祈福等活動。今年參與誦經的機構是舊金山天寶仙觀。

為了方便居住灣區各地僑胞前往，百齡園分別在屋崙市、舊金山及南灣設免費巴士，提供接送遊客至各園的服務。到現塲參加活動的人士還可參加抽獎活動，贏取價值5000元旅遊禮券。

有不少人疑問如何安置先人牌位於海外？怎樣能將緬懷先人的習俗傳給下一代？為此百齡園特設先人牌位，可把親人名字放於先人牌位上，以此延續超過2500年的歷史傳統思親習俗。如欲把摯親放置先人排位上，可至網站填寫登記:Skylawn.com或傳真到:650-358-9046。

在清明節期間，百齡園推出多項生前預購優惠，專門為清明節設的折扣優惠髙達25%。如在4月5日或之前購買，還可額外獲5%折扣。折扣內容包括：特選家族墓園、室內陵園骨灰龕位或墓穴可享高達25%折扣優惠。預購殯儀服務或商品可享高達25%折扣優惠。購買三塊或以上福地可享高達25%折扣優惠。購買二塊福地享高達20%折扣優惠。購買一塊福地享高達15%折扣優惠。另外，木蘭花園和聖徒花園稫地限時特價$10,888.起，還有24個月利息回扣及60天延期付款。

未雨綢繆是每個人的人生規劃，現可藉此優惠為自己或摯愛親人規劃殯葬一條龍服務或預購理想永恒安息之所。除了節省之外，確保家人無後顧之憂。有需要的人士敬請把握特價的最後機會，勿失良機。有關各項優惠詳情，請電：1-888-691-9026。地址: Route 35 at Highway 92, San Mateo,CA 94402 或之劉覽：www.skylawn.com獲詳情。

舊金山 灣區 華人

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