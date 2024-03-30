使用Clipper START搭乘公共交通工具 可享受半價優惠

Clipper START是免費的，申請或參與計畫都不必花錢。

Clipper START是一項折扣計畫，讓灣區 的公共交通更實惠，而且折扣更高!Clipper START現在為灣區所有公共交通機構的單程票價提供50%的折扣。凡是年齡在19歲至64歲之間、符合特定家庭收入水平的灣區居民，都可以享受公車、BART、火車和渡輪票價的優惠。

Clipper START是免費的，申請或參與計畫都不必花錢。作為一項折扣計畫，Clipper START幫助灣區的低收入 乘

客節省公共交通費用。乘客觸碰Clipper START卡後，單程票價將立即打五折。

申請計畫時，申請人只需準備好身份和收入證明文件。可以使用電子版和紙質版申請表(包含在Clipper START小

冊中)。一旦START折扣計畫獲得批准，Clipper START的管理機構大都會 交通委員會(Metropolitan Transportation Commission, MTC)將在30天內把一張個人化的Clipper START卡郵寄給參與者。

使用Clipper START卡很簡單。首先，必須在線上、親自或透過電話充值。充值後，就可以用Clipper START卡搭

乘灣區的任何公共交通。START乘客在上車觸碰卡時立即享受半價優惠。搭乘所有公共交通機構，包括AC

Transit、BART和Muni時，乘客都需要觸碰卡。從BART、Caltrain、Golden Gate公車、Marin Transit、Ferry和