天河大賭場Humidor盛大開幕 - 威士忌雪茄頂級酒廊抽獎可得保時捷 Macan 和 Jeep Wagoneer

「天河大賭場」三月送出兩部名貴汽車。

「天河大賭場」The Humidor 盛大開幕，以頂級威士忌雪茄酒廊，為沙加緬度地區的箇中愛好者提供無與倫比的享受。 這家優雅的威士忌雪茄頂級酒廊是賭場的最新亮點，加上已在營運的18 間高檔酒吧、餐廳和酒廊，包括 SR Prime Steakhouse、32 Brews Street、「俏龍軒」和充滿活力的天河美食廣場The Market，為貴賓帶來最高享受。

The Humidor是懂得欣賞生活美好事物的人理想的休憩港灣，精心挑選了 50 多種稀有且廣受歡迎的知名品牌美酒 ，包括Macallan、Pappy Van Winkle Family、WhistlePig 和路易XIII 等，客人可以在奢華舒適的環境中細意品嚐。

「天河大賭場」三月份推出了精采的推廣活動，包括送出兩部名貴汽車！首先是專屬桌上遊戲玩家獨享的抽奬，邀請賓客在融入桌上遊戲的熱鬧氛圍時，有機會贏得2024年保時捷Macan名貴房車！也可以純用「天河貴賓會員卡」來玩老虎機或桌上遊戲，便有機會贏得「Out on the Open Road」推廣活動的Jeep Wagoneer。

「天河大賭場」提供24小時舒適的早餐櫃位， 位於天河美食廣場The Market 內，可滿足賓客任何時間安排的需要，一系列美味的早餐主食，包括豐盛的 Million Dollar Stack（千層煎餅）、豐盛的Three Pointer （三分球）和經典的炸雞排。 配合這些菜餚，還提供一系列精選飲品，從芳香咖啡 到清爽的含羞草汁、血腥瑪麗 （Bloody Marys）滿足用餐體驗。

如需了解有關 The Humidor、刺激動人的推廣活動或早餐專櫃美味佳餚更多信息，請致電 916-866-0200 聯繫 「天河大賭場」 或登錄網站 www.SkyRiver.com。 加入體驗豪華、刺激和卓越的佳餚美食。

「天河貴賓會員卡」是北加州 眾多賭場中融合高科技的貴賓會員獎勵計畫之一，讓貴賓會員可以無須貴賓卡或現金也能夠輕鬆玩樂。「天河貴賓會員卡」是獲取積分享受所有娛樂活動的萬能鑰匙，積分可用於Free Play或作餐飲付費。現在成為「天河貴賓會員卡」會員可以立即獲得 15元Free Play作為開設會員帳戶的獎賞，只需要在任何一部老虎機下注即可使用Free Play獎賞。「天河貴賓會員卡」可透過電腦、平板或有拍照功能的手機在線上註冊登記。

「天河大賭場」是威爾頓部落（Wilton Rancheria）與Boyd Gaming公司的合作項目， 由Boyd Gaming 負責為部落承建及管理經營。賭場於2022年8月開業，提供面積達 10萬平方呎的博彩娛樂場地，2100部最熱門老虎機、超逾80枱桌面遊戲及18家中西餐飲食府及美食廣場。瞭解詳情，請登錄www.SkyRiver.com。