45%退休年金開戶獎金回來了!

理財專家黃曉東。

最近一年股市波動很大，很多人的401K 都縮水20%左右，可以用保本又增值的退休年金給自己創造出多一點退休金 嗎？ 現在有很多的年金，有些有很高的獎金，有些沒有開戶獎金，到底哪一種最好？ 作為資深財務顧問，比較了多家的指數年金產品，現在給大家詳細分析各種年金的優缺點：

1.開戶馬上有最高45%的獎金進入讀者的退休收入帳戶！ 當股市下跌時，帳戶不跌，當股市上漲時，帳戶跟著漲指數的200%，而且讓帳戶漲的比市場的還多！ 10年後可以開始領取退休收入，當讀者開始後，每年收入就鎖定不會低於當時的收入，還會繼續隨指數而上升！ 如果在55 歲存入10萬元，在65歲開始領終生收入，每年可以領2.3萬元，收入只漲不跌！ 用不完可以把錢留給家人。 如果要早點領取收入，7年可領的也有年金25%的開戶獎金，跟前面的年金一樣，但開戶7年就可以開始領，收入也是每年增加！ 用不完帳戶裡的錢就離開了，帳戶餘額會留給讀者的受益人！

2.第2種年金可以馬上開始領，開戶獎金20%，而且保證每年回報是12%，如果未領取收入，則前10年帳戶價值延稅增長12%！ 適合很快就會開始最低提領的客戶， 以70歲的人放10萬元舉例，保證馬上可以每年領7320元，每年都領後，將來到90歲保單領了15萬元，還剩下3.6萬元留 給家人。 這種年金保本增值，保證收入！ 很適合想把401K的錢放在一個安全的地方，市場下跌時保本，市場上漲時可以跟者漲，想用錢可以取出，不想動就讓它繼續漲，將來可以留給後代！ 上面兩種年金都可以作1035轉換老的年金，或是把401K、403B的錢轉出，轉過來後不用繳稅，將來領取收入時才按照領出的收入來繳稅。 這樣就可以做到延稅成長，讓資金成長更快！

3.第2種年金還有另一個作用，就是每年提領的錢可以用作保費來買長期護理保險 。 現在加州準備對所有人加徵長期護理稅，用來將來支付日益高漲的長期護理費用，但政府給的保險很有限，並不划算，如果讀者購買長期護理保險則可以免交這種稅 。 到底要買哪一種才對？ 怎麼買最划算？ 講座會同時介紹各種長期護理保險，夫婦可以兩人合保，保證長期護理終生無上限，而且如果用不到長期護理會有人壽保險理賠，讓讀者的錢不白花！ 想了解詳情請參加的講座。 講座地址：3100 Mowry Avenue, Fremont, 講座定於3月30周六下午2時舉行，請來電報名： 408-466-0233， 找梁小姐。如果不能來現場可以參加網絡講座，請致電或電郵至：[email protected] 會把連接發給你。