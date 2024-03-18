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EDD 即將使用新的Money Network 發放福利金4月15日之後將不再和美國銀行( Bank America ) 合作

工商訊
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就業發展部 (EDD) 開始使用新的 Money Network預付借記卡為失業、殘障和帶薪家事假客戶發放福利金。未來將不再通過美國銀行借記卡發放福利金。 EDD此前已經向客戶提供了相關時間表和信息，以幫助客戶過渡使用Money Network 預付借記卡。

EDD主任Nancy Farias 表示：「通過與Money Network的合作，我們正在增加為客戶提供福利的方式。這包括在今年稍後時間推出的直接存款選項 —— 一種最快、最安全的接收款項的方式。」

目前，凡有資格領取福利金，並在有效申領期內申請新卡的的客戶將收到一張無注入資金的Money Network預付借記卡。新卡將在申請獲批後不多於 14 個工作日內送達。若在此期限後仍未收到新卡，申請人可以撥打1-800-684-7051聯繫Money Network。

有關 Money Network Card的更多信息，請瀏覽moneynetwork.com/edd，該網站提供共21種加州最常使用語言的信息版本。其中包括如何啟動支付卡、如何避免服務費，如何找到免費手續費的自動櫃員機的說明、常見問題解答，以及不同語言版本的 「條款和費用」細則。

客戶可以通過選擇網頁頂部的地球圖標來選擇語言，如附圖。

2024年4月15日為使用美國銀行借記卡的最後日期。EDD鼓勵所有客戶在此日期之前使用或轉賬其借記卡上的所有餘額，或向美國銀行申請領取一張包含所有剩餘金額的支票。請瀏覽Debit Card借記卡了解更多信息。

EDD絕不會通過短信、電子郵件或社交媒體索取個人信息。任何要求通過選擇鏈結啟動福利借記卡的短信均屬於詐騙。 EDD的短信僅鏈結到包含「edd.ca.gov」的網站。EDD鼓勵客戶保持警惕並保護其財務及個人信息。請瀏覽 Help Fight Fraud查看如何避免詐騙的相關提示。

福利 加州 支票

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