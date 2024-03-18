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2024年聯邦醫療保險開放轉換期即將結束 請把握時機選擇

工商訊
利用開放轉換期挑選醫療保險以獲取更多額外福利。
利用開放轉換期挑選醫療保險以獲取更多額外福利。

許多已經開始使用聯邦醫療保險的長者，都知道可利用一年一度的年度轉換期（AEP）挑選合適的計畫，但卻不知使用聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage Plans）之後，還有一個開放轉換期（OEP）可以再進行一次變更。這個開放轉換期是從1月1日到3月31日截止，目的是要提供給長者，如錯過了10月15日到12月7日的年度轉換期，仍有機會可以變更。比方說，如果聽說朋友們有享用新的額外福利，而讀者的計畫卻沒有該項令人心動的福利，那麼請趕快撥打聯繫電話，詢問如何利用三月底前的最後兩週進行變更。

2024年有幾家保險公司推出了各具特色的額外福利，吸引需求不同的客戶群，比方說，有零月費的PPO計畫。耆英客戶過去聯邦醫療保險優勢計畫（MAPD）的印象，都停留在HMO計畫，所面臨的問題就是，家庭醫師越來越難找；品碑好的醫師，不是額滿不收新病人，不然就是掛號預約要等候一、兩個月。如果要看專科醫師須先找家庭醫師轉診，然後等候保險公司批准，這個過程又要等上好幾週。今年灣區有幾家公司推出了零月費的PPO計畫，沒有HMO求診的限制，就醫方便的多。此外，過去的PPO計畫沒有什麼額外福利，因此不受青睞，但今年有公司提供新的福利，提供額度購買健身用品，包括運動鞋甚至於APPLE WATCH，與HMO計畫相較毫不遜色。

2024年還有保險公司推出PART B部分退費方案的HMO計畫，過去經常有客戶看到廣告後來打聽，但是這些計畫的服務區不在灣區。今年起，在聖塔克拉拉縣有一個計畫每個月退$125，於不常就醫，或是對於額外福利興趣缺缺的客戶而言，不妨換到這個計畫 。

在加州，有四成以上的客戶到了65歲之後，選擇了聯邦醫療保險優勢計畫，不但節省了額外掏錢支出的保費，還可以享用多項額外福利；包括傳統聯邦醫療保險沒有提供的牙醫保險、視力檢查及眼鏡、聽力診斷及助聽器、OTC非處方藥、購買保健品或雜貨的隨心卡（Flex Card），還有就醫的免費接送服務等等。但是在灣區有十多家保險公司推出琳瑯滿目的幾十個計畫，該如何挑選最符合您個人的需求，就必須求助專業醫療保險經紀人為您提供免費諮詢。

尋找在灣區服務多年持有執照、可信賴的聯邦醫療保險經紀人，熟悉從舊金山到東灣、南灣各個縣的保險計畫。尤其是市場非常競爭的舊金山市、聖塔克拉拉縣、阿拉米達縣，能為讀者耐心解說、協助比較、挑選最適合的保險公司計畫、醫療網等，並為不熟英語的客戶聯繫及協調各項資源。請打電話415-231-8591找陳先生或408-507-2228找洪小姐。

聯邦醫療保險 福利 灣區

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