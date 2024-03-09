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黃河流域古都文化之旅青旅假期中原文化洛陽牡丹團受歡迎

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世界文化遺產龍門石窟。
世界文化遺產龍門石窟。

山西被譽為華夏文明搖籃，有豐富的中華文化遺產，有「地下文物看陝西，地上文物看山西」一說，其中雲岡石窟和平遙古城已列入世界文化遺產。河南地處黃河中下游，是中國古代文明發祥地之一。龍門石窟和安陽殷墟是世界文化遺產。廣受北美僑胞好評的【中國青旅假期】中原文化洛陽牡丹團受到遊客歡迎，4/03，4/17出發二團已額滿，現加開一團4/10出發，介紹如下﹕

第一天美國北京。第二天抵北京。第三天北京乘高鐵赴大同，遊雲崗石窟，九龍壁，華嚴寺。第四天大同-太原，遊北岳恆山下著名懸空寺和應懸木塔，晚餐山西刀削面。第五天太原-喬家大院-平遙古城，遊古晉明珠太原晉祠，喬家大院，晚餐晉商家宴。第六天平遙古城-臨汾，遊平遙古城，山西平遙錢莊，平遙民居，臨汾客家人移民出發地洪洞大槐樹公園，京劇「玉春堂” 蘇三曾被關押的明代監獄。第七天臨汾-壺口瀑布-運城，遊滔滔黃河壺口瀑布。第八天運城-三門峽-洛陽，遊解州關公故里，世界武廟之冠-關帝廟，沿黃河經三門峽到洛陽，沿途一片黃土高原，不時可看到古時陝西山西河南一帶人們居住的窯洞。第九天洛陽，遊龍門石窟，東周王城故址，中國四大名會之一洛陽牡丹花會，觀賞素有「花中之王」、「國色天香」之譽的洛陽牡丹。王城公園里種植牡丹數十萬株，四月數十萬株牡丹齊放，蔚為壯觀。遊關林，民俗博物館汴繡、剪紙、唐三彩、木版年畫等中原鄉土民間工藝，白馬寺。晚餐半水席。第十天洛陽-嵩山-鄭州，遊嵩山中岳廟，中國第一名剎少林寺和塔林，欣賞少林武術表演。第十一天鄭州-開封-鄭州，遊天下聞名開封府，宋朝御街，鐵塔，晚宴豫菜風味。第十二天鄭州-美國。團費1899美金，包國内旅遊交通，入住正規品牌五星酒店，一日三餐，景點門票，優秀英語導遊和旅行保險。

青旅假期的中國系列團有﹕中國精華遊系列、長江三峽遊系列、西南民族風情遊系列、九寨溝張家界遊系列、古絲綢之路遊系列、中原文化遊系列、西藏遊系列、東北山東遊 系列、大漠遊系列、東南名山名水遊系列、佛教名山遊等眾多行程，行程安排合理順暢，服務品質有口皆碑。青旅假期並代理聯航、國泰、國航、南航、東航等廉價機票，專辦中國簽證。 詳情請電青旅假期或各特約旅行社，或親臨605 Market Street, Suite 1300，San Francisco, CA 94105。 網址www.cytstours.com，電話：415-732-7000。

遊客在觀賞洛陽牡丹。
遊客在觀賞洛陽牡丹。

鄭州 河南 東航

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