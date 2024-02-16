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安樂居舉辦「寫一封情書」活動即日起至3月15日之前接受收件歡迎灣區6至12歲學生踴躍參加

工商訊

長者全面護理計劃-安樂居（On Lok ), 刻正舉辦「寫一封情書」活動，歡迎灣區6至12歲學生，用中文寫一封情書，向一位曾經激勵你學習、成長和充實生活的長輩表達你心中的感激和愛。

許多中國移民來到美國就是為了要給孩子一個更好的未來，他們犧牲了在出生地所擁有的一切，來到一個新的地方，從零開始。學習新的語言、文化和社會。對他們來說，為年輕一代提供最好的機會，這些付出都是值得的。

有鑒於此，安樂居特別舉辦「寫情書活動」主要是想透過這項活動，鼓勵學生對他們生活產生積極影響的前長輩表達一份感恩的心。情書的對象有可能是祖父母、老師或朋友。獲選的文章將在灣區中文報紙上發表。

參賽情書的文章字數限制在 50 至 150 字之間，請採用簡體或繁體中文撰寫。文章內容主要以表達你對激勵你成為更好的人、豐富你的生活或幫助你克服挑戰的前輩的感激之情。歡迎居住在灣區6至12歲學生踴躍投稿。

主/協辦單位，安樂居（On Lok ) 安老自助處、中國城社區發展中心和AAMG的代表們，會在所有參加作品中，選出優秀的文章在中文報紙上發表。

評分標準將依：內容（80%）和文法準確性（20%）。提交的作品必須是參賽者的原創作品。

參賽人請提供姓名、年級、電子郵件或電話號碼。於2024 年 3 月 15 日之前將作品發送至：[email protected]或郵寄至Stephanie Szto：On Lok, 1333 Bush St, San Francisco, CA 94109。

主/協辦單位將於3月29日之前公佈入圍名單，並聯絡獲選人。

灣區 入圍 移民

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