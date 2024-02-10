洛杉磯葛萊美音樂博物館於 2月25日首次推出慶祝農曆新年音樂節目

聞名世界的洛杉磯葛萊美 音樂博物館（GRAMMY Museum）2月1日宣布，將於2月25日週日下午1:30，在該館劇院首次推出慶祝農曆新年音樂節目,也是中國國樂團首次登上葛萊美的舞台，此次演出獲得保富銀行（Preferred Bank) 贊助支持，由指揮何彬和古箏演奏家余江荔領導的南海岸中華樂團擔綱演出。

音樂會除了有國樂經典《彝族舞曲》《帕米爾的春天》《戰馬奔騰》，還有耳熟能詳的《龍的傳人》《在那遙遠的地方》《達阪城的姑娘》，並會演奏電影，電玩的音樂《Asian Dream Song》《Angry Birds》《Game of Thrones》等樂曲，是一場含括了古今中外，傳統與經典的音樂盛宴！

指揮何彬表示，一個種族的認同應該是從文化的認同開始，然而音樂文化就是最佳的橋樑。其實保富銀行俞董事長的母親，就是南加州 的國樂先驅「俞媽媽」-俞程競英早在1979年移民洛杉磯後，就成立了頗具盛名的春雷國樂社，為宣揚中華文化貢獻良多，讓國樂在加州紮根奠定了基石，何彬在23年前剛移民美國拜會俞媽媽時，也為她對國粹藝術的熱情所感動，當時她也鼓勵說，國樂文化的傳播，是要有你們年輕專業的這代人接棒的。

何彬和夫人余江荔身在負國樂使命的前提下於2002成立了「絲竹國樂社」，辛勤耕耘，桃李滿天下。期間曾為萊塢大片007 ，功夫之王，電玩 War Craft, True Crime以及Disney 等錄音配樂的同時，兩位藝術家也一直在思考，在電子媒體，多元文化快速發展的今天，國樂的傳播也應該進入2.0的時代，把國樂推向更大的舞台，讓更多社區的朋友了解中華文化理念，減少隔閡，增進理解。

因緣機會，2017年3月在橙縣南海岸文化中執行長鐘幼蘭女士倡導下，理事吳健女士鼎力支持與贊助下成立南海岸中華樂團，何彬出任指揮，余江荔出任藝術總監。

樂團在成立不到兩年的時間，於2019年橙縣元宵節之際，在Segerstrom Concert Hall推出了首部原創音樂劇「花木蘭」，用四個章節演繹了木蘭代父從軍的故事，好評如潮，引起了巨大的反響！演出除了包含傳統樂器古箏，二胡，笛子，揚琴，琵琶，中阮等傳統國樂器，還包括了小提琴，中提琴，大提琴，低音提琴的弦樂，並加入了120人的合唱團，劇情表演部分則由舞蹈擔當。此場演出獲得的巨大成功，堅定了樂團堅持走中西合璧，原創劇目的信念！南海岸中華樂團從此也成了加州僅有的含括中西樂器編制的樂團！