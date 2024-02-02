2024 舊金山馬拉松比賽中華航空為國際航空公司指定獨家贊助商華航特別為這塲賽事規劃之機票優惠方案將於近期公佈

2024年舊金山馬拉松將於7月27日及28日舉行，賽事分為5公里、10公里、半馬、全馬，以及超馬等不同距離。

中華航空周前宣布贊助2024年舊金山馬拉松 賽事，為該賽事之獨家贊助國際航空公司。華航長期致力提供旅客舒適的飛行服務，此次贊助舊金山馬拉松活動，鼓勵喜歡運動的朋友與華航一起跑向國際，跑出健康。舊金山馬拉松是北加州 最大的社區路跑活動，也是全美最美麗的城市馬拉松之一，今年舊金山馬拉松邁入第47個年頭，預計全球各地將有3萬名跑者前來共襄盛舉，沿途經過金門大橋、漁人碼頭、金門公園等許多舊金山著名景點，讓跑者享受美景盡收的慢跑時光。

2024年舊金山馬拉松將於7月27日及28日舉行，賽事分為5公里、10公里、半馬、全馬，以及超馬等不同距離，供各類跑者選擇，其中全馬賽道符合波士頓馬拉松的計時資格賽標準。華航作為2024年舊金山馬拉松的指定國際航空，將帶領世界各地跑者前往參加這項國際級跑界盛事，也特別規劃機票優惠方案，詳細內容將於近期公佈

中華航空是台灣的旗艦航空公司，50多年來一直運營臺北-美國航班，不僅促進了兩地貿易和旅遊業的發展，也為兩地的經濟發展和繁榮做出了貢獻。 中華航空運營定期航班飛往 29 個國家 /地區的超過 178 個目的地，並擁有連接臺灣與亞洲、歐洲、北美和大洋洲的強大航線網路。 中華航空以其優質的服務而聞名，是天合聯盟的成員，該聯盟包括 19 家航空公司成員。 中華航空目前在北美地區服務於以下目的地：洛杉磯、安大略、舊金山、紐約和溫哥華（加拿大）。2023 年 5 月開始始提供舊金山、台北往返班機每週 9 班次,2024 年 4 月始每週將增至 10 班次。