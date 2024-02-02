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2024 舊金山馬拉松比賽中華航空為國際航空公司指定獨家贊助商華航特別為這塲賽事規劃之機票優惠方案將於近期公佈

工商訊
2024年舊金山馬拉松將於7月27日及28日舉行，賽事分為5公里、10公里、半馬、全馬，以及超馬等不同距離。
2024年舊金山馬拉松將於7月27日及28日舉行，賽事分為5公里、10公里、半馬、全馬，以及超馬等不同距離。

中華航空周前宣布贊助2024年舊金山馬拉松賽事，為該賽事之獨家贊助國際航空公司。華航長期致力提供旅客舒適的飛行服務，此次贊助舊金山馬拉松活動，鼓勵喜歡運動的朋友與華航一起跑向國際，跑出健康。舊金山馬拉松是北加州最大的社區路跑活動，也是全美最美麗的城市馬拉松之一，今年舊金山馬拉松邁入第47個年頭，預計全球各地將有3萬名跑者前來共襄盛舉，沿途經過金門大橋、漁人碼頭、金門公園等許多舊金山著名景點，讓跑者享受美景盡收的慢跑時光。 

2024年舊金山馬拉松將於7月27日及28日舉行，賽事分為5公里、10公里、半馬、全馬，以及超馬等不同距離，供各類跑者選擇，其中全馬賽道符合波士頓馬拉松的計時資格賽標準。華航作為2024年舊金山馬拉松的指定國際航空，將帶領世界各地跑者前往參加這項國際級跑界盛事，也特別規劃機票優惠方案，詳細內容將於近期公佈

中華航空是台灣的旗艦航空公司，50多年來一直運營臺北-美國航班，不僅促進了兩地貿易和旅遊業的發展，也為兩地的經濟發展和繁榮做出了貢獻。 中華航空運營定期航班飛往 29 個國家 /地區的超過 178 個目的地，並擁有連接臺灣與亞洲、歐洲、北美和大洋洲的強大航線網路。 中華航空以其優質的服務而聞名，是天合聯盟的成員，該聯盟包括 19 家航空公司成員。 中華航空目前在北美地區服務於以下目的地：洛杉磯、安大略、舊金山、紐約和溫哥華（加拿大）。2023 年 5 月開始始提供舊金山、台北往返班機每週 9 班次,2024 年 4 月始每週將增至 10 班次。

中華航空，成立於1959年，全球員工超過1萬人，集團機隊達107架。華航秉持企業永續經營，長期推動友善環境與促進社會經濟發展；致力滿足每一位重視飛行體驗的旅客，成為台灣首選航空公司。華航是天合聯盟 19 個成員之一，透過天合聯盟綿密的航網，每天飛航超過 10,770 個航班，往返全球 166 個國家、1,050 個航點。華航持續推動安全、優質的飛航品質及環保、創新的用心服務，提供旅客滿足安心的完美旅程，也為貨主安排便捷完善的運送服務。華航近年榮獲國內外重要肯定包括：連續8年入選國際最權威的永續發展指標「道瓊永續（DJSI）指數」；國家企業環保獎最高榮耀「巨擘獎」認證；蟬聯「台灣企業永續獎」、「全球企業永續獎」及入選「富時永續指數系列成份股（FTSE4Good Index Series）」及「臺灣永續指數」；並獲頒臺灣民航界最高榮譽「金翔獎」、《環旅世界》評選「北亞最佳航空」、Tripadvisor旅客票選「亞洲最佳大型航空公司」、航空乘客體驗協會APEX 五星航空獎。

舊金山馬拉松是北加州最大的社區路跑活動，也是全美最美麗的城市馬拉松之一。
舊金山馬拉松是北加州最大的社區路跑活動，也是全美最美麗的城市馬拉松之一。
中華航空為舊金山馬拉松賽事獨家贊助國際航空公司。
中華航空為舊金山馬拉松賽事獨家贊助國際航空公司。

舊金山 馬拉松 加州

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