遊輪專家-「極品假期」歲末年終陽台房大促銷全球3大知名遊輪品牌的 挪威遊輪(Norweigian Cruise Line)

在船首有特大觀景落地窗，旅客可以直接在船艙內觀賞冰河美景。

不需每日打包行李、不需舟車勞頓、一次可暢遊多國、悠遊慢活的遊輪旅遊方式已經成為現在旅客的首選。

極品假期以專業的角度來為大家介紹遊輪的優點及許多遊輪的促銷方案。歲末年終極品假期為您精心挑選全球三大知名郵輪品牌之一的 挪威遊輪(NorweigianCruise Line) 。

獨家Free at Sea &Freestyle的輕鬆自由閒逸度假新風格（不限用餐時間，沒有座位規定）；從登船開始，所有的服務人員皆熱情歡迎您的登船。船上每天都有各種動態或靜態活動可以參加，此外，琳瑯滿目的精緻餐飲選擇，任君挑選。海上生活可以完全的放鬆悠閒，也可以充實精彩，讓你徜徉美好遊輪假期，享受一段現代化奢華遊輪體驗！

極品假期特選三個海洋遊輪行程（陽台房）Prima及Encore兩艘新船，全新匠心設計，與海洋融合的戶外甲板Ocean Boulevard、玻璃走道Oceanwalk、無邊泳池Infinity Beach；寫意戶外用餐體驗Indulge Food Hall、270度觀景餐廳；創新戶外激光槍，虛擬實境遊樂設施 - 高達10層的刺激滑道以及三層高的海上高卡賽車場等。

每船艙特別贈送：(1）200元船上零用金。(2）每港口50元岸上觀光折扣。(3）300分鐘WiFi。(4）10張紀念相片。促銷至2024年1月15日止。

「2024年5月12日阿拉斯加7晚」西雅圖來回，造訪阿拉斯加最聞名的Glacier Bay冰河 ，帶您巡船壯麗的冰川 、海天一色夢幻般的景緻，專為阿拉斯加航行設計的Observation Lounge，位於遊輪最後端，180度的全景落地玻璃讓您可用最舒適輕鬆的方式，欣賞阿拉斯加壯麗的冰川景緻、在壯麗冰河上翱翔白頭鷹和恣意嬉戲的海豚不再需要吹風受凍。每人1434元起+稅。

「2024年7月25冰島 10晚」冰島雷克雅未克至英國南安普敦，造訪冰島、挪威、荷蘭、比利時，帶您從大海的角度玩挪威與冰島，輕鬆串連挪威與冰島特色城市，一次賞盡挪威與冰島獨特風光，每人2673元起+稅；