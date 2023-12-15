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生計歡慶佳節 推出了精美的節日餅乾禮盒限定時間 官網上訂購蛋糕可享優惠

工商訊
生計共有十二家連鎖店遍佈灣區，新鮮的烘培食品是帶給您嶄新一天的供應站。
生計共有十二家連鎖店遍佈灣區，新鮮的烘培食品是帶給您嶄新一天的供應站。

節日在即，今年生計如往一般因應這一年一度的節日期間，推出了精美的節日餅乾禮盒，裡面有生計暢銷的果醬曲奇餅，濃濃奶油香味和鬆軟的餅乾加上清甜果肉製成的果醬，口感獨特。禮盒裡面還有節日必有的蔓越莓餅乾和糕點師傅精心一手一筆，一個個勾畫出來的聖誕餅乾，生計秉持一貫慎選食材，嚴謹手工，在地製作，把這一份家的情誼帶給大家。除了餅乾禮盒，生計還貼心地為您準備了四款聖誕創意蛋糕，同樣的美味，和精緻的聖誕裝飾，是家庭聚會的不二之選！

在十二月十三號和十二月二十三號節日期間，凡在生計官網上訂購蛋糕，就可享有九折優惠！優惠碼：MERRYCAKE10.

生計不變地傳遞對朋友的情意，對家人的心意及對團圓的記憶。美國地域遼闊，華人散居各地，為生活拼搏。每逢佳節倍思親，生計也只有借著一年一度的佳節，以專業的素養，熱摯的心態，烹製各類點心，服務全美華人，以表達我們最真誠的心意與思念。希望無論相隔多遠，冬日多冷，大家也能感受到家的溫暖。

生計共有十二家連鎖店遍佈灣區，提供天天出爐的麵包是您的便捷營養點心，新鮮的烘培食品是帶給您嶄新一天的供應站。歡迎關注生計粉www.facebook.com/shengkeebakery和上網查詢離您府上最近的生計分店地址,生計官方網站: www.shengkee.com, 客服電話: 1－415－468-3800, 總公司地址: 201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005.

生計聖誕創意蛋糕，同樣的美味，和精緻的聖誕裝飾，是家庭聚會的不二之選！
生計聖誕創意蛋糕，同樣的美味，和精緻的聖誕裝飾，是家庭聚會的不二之選！
生計精美的節日餅乾禮盒，裡面有暢銷的果醬曲奇餅，濃濃奶油香味和鬆軟的餅乾加上清甜...
生計精美的節日餅乾禮盒，裡面有暢銷的果醬曲奇餅，濃濃奶油香味和鬆軟的餅乾加上清甜果肉製成的果醬，口感獨特。

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