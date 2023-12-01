只需在網上點擊您的移民案件即可獲得免費法律協助
「高等教育法律服務計劃」（Higher Education Legal Services Project）是由加州社區大學總校長辦公室（California Community Colleges Chancellor’s Office）、加州社區大學基金會（Foundation for California Community Colleges）、加州州立大學（California State University）和加州社會服務局（California Department of Social Services）合作的一項計劃，這計劃的目的為把值得信賴的移民法律服務機構介紹給加州社區大學與州立大學的移民學生，幫助學生們在無需擔心律師費的情況下，順利完成移民過程，同時能繼續專心在學業上。
為了服務加州社區大學系統中約3萬5000名無證學生（全美迄今無證學生人數最多的系統），這項計劃將提供寶貴的服務給加州116所社區大學的任何學生和教職員。這項計劃也適用於修讀非學分課程、雙重註冊和成人教育課程的人。
在這項計劃下，所有學生及教職員，無論移民身份為何，都有資格獲得免費移民法律服務。諮詢是保密的，可安排在校園或網路上進行。
計劃提供以下服務，但不限於此：
一般移民諮詢和資格審查
協助續簽夢想生（DACA）身份
公民／入籍申請
家庭移民申請
個案管理
特殊青少年移民身份申請
其他服務
費用節省優惠：透過此網路使用服務的學生有資格獲得夢想生、入籍和回美證（Advance Parole）的申請費用援助。
預約首次面談，並了解關於這項計劃的內容，請今天就上網findyourally.com！
上一則
FB留言