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Milpitas 康麗美容美髮讓你更加美麗！好運來！

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想把自已打扮的光鮮亮麗、煥然一新，把握機會，讓康麗美容美髮為讀者做一次改頭換面的服務。
想把自已打扮的光鮮亮麗、煥然一新，把握機會，讓康麗美容美髮為讀者做一次改頭換面的服務。

聖誕新年假期即將來臨,想不想換個新髮型?改個新眉型?讓您更加美麗、又好運來!

自古以來、女人的眉毛就極其講究，好的眉型可陪襯出五官，使人看起來格外嬌艷之外，好的眉型也會帶來好的運道。眉毛決定你給人的第一印象。透過眉毛，不僅可以變化臉部的整體感覺，更代表一個人的感情和個性。眉毛隱藏著運氣，如家庭運，財運、健康運和人際關係運。針對不同的眉型加以改變，就能轉換不同的表情，開啟好運。

位於Milpitas城市廣場的康麗美容美髮，特別引進最新韓式仿真線條眉技術-霧眉、先製作出仿若眉粉淡淡掃過眉毛的霧狀效果，作為眉型基底，仿造出絨毛的朦朧感。再運用韓式線條手法，順著眉毛生長的方向，一根根的製作線條代替真實毛髮，整體效果立體又柔和，視覺上逼真如自然生長的眉毛。紋眉師還會按照個人的頭髮，膚色，來調配出專屬眉色，柔和而協調。採用天然色料，品質安全，色澤自然。不但能改變運氣，也節省了許多每天畫眉的時間。不但沒有以前紋眉的缺點，看起來更真、更自然，就是平常不化妝，還可以每天美美地！

康麗美容美髮主持人Cindy，受過正統的專業訓練，每幾個月即回香港學習新的技術，除了漂眉、繡眉及最新流行的霧眉,還有接長睫毛、燙睫毛、紋唇、漂唇、新娘化妝(可預約上門服務)、除黑斑、黑痣、肉痣、扁平疣、美容按摩等，有長久的工作經驗，技術高超，廣受顧客的喜愛，在此專業領域，有極佳的口碑。

除了美容之外，美髮部份更是時尚流行趨勢的先驅、推出效果自然、容易整理可維持一年的數碼燙外，更特別推薦接髮造型技術，給想改變髮型、短髮變長髮、或燙壞頭髮、想頭髮看起來更多、更密、更柔軟、更光亮的人仕外，還適合各種直髮、捲髮、長短髮的顧客，可按頭髮配色，她在香港、美國擁有20多年的實際工作經驗，領先潮流、受顧客信賴的名師，燙、剪技術一流，待人溫和、耐心又熱心，舉凡水離子燙、負離子直髮、空氣靈感燙、全球爆閃亮的扭扭燙、染髮、挑染、髮型造型設計-------等，無不精通。

想把自已打扮的光鮮亮麗、煥然一新，請把握機會，讓Cindy為讀者做一次改頭換面的服務，只要來到康麗，絕對讓讀者健康又美麗。該店地址：54 Dixon Road, Milpitas,CA 95035 (城市廣場內)，電話：408-946-8945 (歡迎電話預約)。

好的眉型可陪襯出五官，使人看起來格外嬌艷之外，好的眉型也會帶來好的運道。
好的眉型可陪襯出五官，使人看起來格外嬌艷之外，好的眉型也會帶來好的運道。

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