SAS Shoes高級鞋店現正舉辦全面減價

SAS Shoes高級鞋店現正舉辦「全面減價」，凡購鞋1雙減價15元，2雙減價40元，優惠期有限。

以穿著舒適、健康，美國製造、具有品質保證的「SAS Shoes高級鞋店」，現正舉辦「全面減價」活動中，凡購鞋1雙減價15元，買2雙減價40元，優惠期間有限，歡迎儘早前住SAS Shoes展售門市部參觀選購。

「SAS Shoes高級鞋店」表示，該店皮鞋係以軟皮手工製造，這意謂鞋子上部的軟皮完全很溫柔的包覆您的雙脚。軟皮是鞋子非常理想的上部材料，因為真皮具備透氣性，能吸收及有效袪除濕氣。而鞋墊或鞋底更是每個人的腳直接休息之處，應儘可能舒適，SAS牌的Selfset專利鞋底，可永久貼合您個人的腳型。

SAS Shoes鞋店指出，好鞋子的外側墊及底墊均應輕質及有彈性，而SAS Supersoft專利鞋墊讓您的腳踩在數百萬個氣泡上，猶如在空中行走，沒有壓力，長時間腳都不會累，是上班族需要長時間走路人士的最愛。

鞋子幾乎是每個人天天要穿的東西，一般人都只講究外表好看與否，很少人注意到鞋子品質好壞、合不合腳，會對足部的健康造成不同的影響，而在美華人 要買雙舒適質優的合腳小號鞋有時並不容易。

名牌SAS Shoes男女鞋店採上等軟皮在美國製造，有各種尺寸皮鞋，女鞋從4號起至12號，男鞋從6號起至15號，注重腳型人體工學設計，人鞋一體，更有SAS Tripad Comfort 腳底三區緩壓設計，舒適異常，非常適合上班、長時間行走及休閒時穿用。

SAS Shoes高級鞋店從1976年起即受大眾喜愛，被譽為「America’s Favorite Comfort Shoes」，鞋店提供廣泛的樣式、各種顏色及尺寸，存貨最多，配合顧客各種腳型設計、手工精製的鞋子有您意想不到的舒適、合腳，不但走起路來輕鬆、活潑、自然，對足部、身體健康均是一大幫助，優良品質足夠您穿好幾年，價格合理，實在划得來。

SAS Shoes地址：3953 Stevens Creek Blvd., Santa Clara CA 95051 (介於Saratoga與Kiely之間)，全美網路郵購：ehshoes.com免郵費，營業時間：周一至周六：上午10時–下6時，周日：上午11時–下午6時。歡迎電話訂購，店前自備廣大免費停車場，也可到購物中心內的Hansen’s Comfort Shoes鞋店選購。詳情請電：408-615-0186。