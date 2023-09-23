Secure Act 2.0新增版來勢兇兇 線上講座

擁有高額未上過稅合格退休 帳戶的納稅人，已經無法在死後透過延伸的方式(stretch IRA)讓後代慢慢提領，慢慢支付所得稅，這一項規劃技巧已經在川普2019年Secure法案生效後被破局了。

該法規定，除了未亡人可以繼承繼續提領RMD至去世，非配偶繼承的IRA，必須在納稅人去世十年之內完全提領未曾上過稅的合格退休帳戶金額(IRA)。

如果你的繼承人自己的收入也高。你辛苦一輩子省稅存下來的IRA，最終還是落在你的繼承人頭上。所得稅不是你付，就是子女來支付。這一項未上線暫時延稅的資產項目，會隨著你一直未提領的時間愈久，稅的問題愈來愈刺手。

由上市公司Amerprise Financial特許財務規劃師周美懿和投資 理財師Brent Rupnow製作兩天的線上講座，告訴您如何利用各項洐生的金融工具，投資策略，確保從今往後退休無憂。並從瞭解SECURE法案重大專案出發：未繳稅退休帳戶提領最低法定金額，年齡的新規定？繼承者的類別會影響在十年內提領全部退休帳戶金額的規定。如何因應來付最少稅？

講座時間：第一場，9月28日，周四3時30分至5時15分。1. 深入探討Secure Act新增版的四大考慮重點及其影響？有任何威脅？可爭取的規劃機會點？（中文）2.透過制定高達成率的投資策略，同時兼顧因應時勢的投資彈性，耒確保現今和未來可期的美好人生(英文）3. 世界局勢驟變，市場波動的考驗，如何安全過關？（英文）

第二場，9月29日周五3時30分至5時15分（中文）。1. 深入探討Secure Act新增版的四大考慮重點及其影響？有任何威脅？可爭取的規劃機會點？2. Roth IRA是否是個解藥？或根本也解不了難題，破不了局？3. 放眼未來，透過高端縝密的信託規劃，勝券在握。

報名截止時間：9月27日，周三中午12時以前[email protected]電郵訂位。講座連接網將在報名之後，以電郵方式通知參加者。該教育講座無需付費。不招待投資金融保險 專業人員。

新增版在未來幾年間，會延長法定提款年齡到73歲。問題是，你真的要等到73歲，才開始提領嗎？國稅局當然猜測到你可能會利用conversion到Roth IRA給孫輩繼承，來達到Roth IRA提領無所得稅的好處。

於是10年要提領完的新規定也適用Roth IRA，來讓納稅人美夢不成真。 換句話說，您的孫輩，繼承你遺留的大額inherited Roth IRA。即便你指定孫輩小額提領，但到了第十年時，孫輩必須全部提領帳戶全額。孫輩便可自由運用這項Roth IRA資產，這樣對孫輩是否是好的？你是否真的打算如此做？

IRS有這些改變和規定來讓你早一點付稅。納稅人是否束手無策？有沒有解決的辦法？答案是，看情況，這便是周小姐針對此項重大課題，透過講座，循序漸進協助你瞭解此法案帶來的影響。分析不同案例之下，可能的解決方案。