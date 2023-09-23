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法鼓山舊金山道場2023年祈福皈依大典

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邀請灣區民眾報名參加法鼓山祈福皈依大典，接受三寶的祝福，讓佛法的智慧點亮心燈，照亮人生；讓學佛的人生得心自在，福慧平安。
邀請灣區民眾報名參加法鼓山祈福皈依大典，接受三寶的祝福，讓佛法的智慧點亮心燈，照亮人生；讓學佛的人生得心自在，福慧平安。

為慶祝法鼓山舊金山道場成立二十週年，方丈和尚果暉法師將於10/1（週日）上午10時至12時，親臨法鼓山舊金山道場，為信眾解說、正授三皈五戒，開示福慧自在的幸福法門。

信仰佛教必須三寶具足。佛寶是指已修行而至福德、智慧圓滿究竟的人，法寶是指修行成佛的方法和道理，僧寶是指正在修學佛法，並協助他人修學佛法，護持眾生修學佛法的人，唯有三寶齊備才是完整的佛教。

皈依是對三寶的認同、接受、依靠和學習。誓願信守三皈五戒，成為同門佛子，將以度眾生、斷煩惱、修法門、成佛道，開啟福慧自在的人生。如果不經皈依三寶的儀式，當然也可以學佛， 但皈依後，不論在心態、生活、習慣各方面，都有善知識、諸佛菩薩、護法龍天的引導與協助，幫助增強學佛的信心與意志，自己也會更懂得自我約束與警策。

「方丈和尚果暉法師簡介：1958年出生於臺灣雲林，是斗南的農家子弟，中學即思索人生意義。就讀臺大期間，因參加法鼓山創辦人聖嚴法師於北投中華佛教文化館主持之禪修活動，從而確立生命志向。

1985年在聖嚴法師座下出家，2005年獲日本立正大學文學博士，研究專長包括禪定學、安世高研究、初期漢譯禪經研究、生死學等。歷任聖嚴法師侍者、祕書、禪坐會輔導師、農禪寺都監、法鼓山僧伽大學院長、法鼓山僧團副住持及法鼓文理學院佛教學系系主任，並為聖嚴法師2005年傳法法子。

2018年接任法鼓山僧團第六任方丈。身為聖嚴法師接引的第一批禪修弟子、法鼓山僧團初建的第一代成員，方丈和尚果暉法師發願承接聖嚴法師的悲願，弘揚漢傳禪佛教，利益眾生」至誠邀請灣區民眾報名參加法鼓山祈福皈依大典，接受三寶的祝福，讓佛法的智慧點亮心燈，照亮人生；讓學佛的人生得心自在，福慧平安。

即日起請至道場網站登記及報名參加，大家一起來註冊學佛好修行！時間：10/1/2023（周日）上午10時至12時，地點：法鼓山舊金山道場255 H Street, Fremont, CA 94536，活動詳情請參閱：www.ddmbasf.org/zh-hant，來電洽詢：510-246-8264，電郵：[email protected]

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