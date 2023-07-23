華美銀行今年第二季度財報較去年同期增長21%

華美銀行有信心在未來繼續為股東帶來收益。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示：「2023年第二季度與第一季度相比，存款與貸款 的年化增長率均達到7%，分別為557億元和498億美。平均資產報酬率為1.85%，平均有形股東權益報酬率達21.0%，領先同業。淨利差為3.55%，年化呆帳消除比率為0.06%。

在當前的市場環境中，擁有健康的利差和資產水平尤為重要。在第二季度中，華美銀行繼續專注於確保資產負債表、資本、資產流動性和盈利能力的強勁和穩健性。截至2023年6月30日，有形普通股權益資本比率（TCE）提升至8.80%，第一類資本比率（CET1）提升至13.17%。憑藉多元化的商業模式和積極的市場發展預期，有信心在未來繼續為股東帶來源源不斷的收益。」

財報概要：

•總資產創新紀錄 – 截至2023年6月30日，總資產創紀錄，達685億元，較2023年3月31日的672億元，增長13億元。

2023年第二季度平均生息資產為641億元，較2023年第一季度的615億元增長26億元。與第一季度相比，平均貸款增長約7.02億元，平均生息現金和存款增長18億元。

•資本水平強勁 – 截至2023年6月30日，股東權益為65億元或每股45.67元，均較第一季度增長2%。截至2023年6月30日，股東權益比率為9.43%，較第一季度增長0.05%。

截至2023年6月30日，每股有形帳面資產價值為42.33元，較第一季度增長3%。有形普通股權益資本比率为8.80%，較第一季度增長0.06%。

華美銀行的全部監管資本比率均遠高於監管部門設定的資本充足比率標準，也高於區域性銀行和全國性銀行的平均水平。截至2023年6月30日，第一類資本比率增長至13.17%，總風險基礎資本比率（Total Risk-based Capital Ratio）增長至14.60%。

•總貸款再攀新高 – 截至2023年6月30日，總貸款創紀錄，達498億元，較2023年3月31日的489億元，增長9.06億元；較2022年6月30日的465億元增長33億元。

2023年第二季度平均貸款額為489億元，較2023年第一季度增長約7.02億元。平均工商貸款的小幅減少，對平均住房貸款和商業房地產貸款的增長產生部分影響。

•總存款保持穩健 – 截至2023年6月30日，總存款為557億元，較2023年3月31日的547億元，增長9.21億元；較2022年6月30日的543億元，增長13億美元。截至2023年6月30日，無息存款佔存款總額的30%，而2023年3月31日為33%。

2023年第二季度的平均存款額為543億元，較2023年第一季度減少6.69億元，下降1%。在第二季度期間，高利率環境導致客戶對高收益存款服務的需求增加，因此，其他類存款減少，平均有息支票存款和定期存款都有增長。

華美銀行董事會宣佈將於2023年8月15日派發2023年第三季度普通股現金股息 ，股息為每股0.48元，股東將依其於2023年8月1日的持股份額獲派股息。

華美銀行集團為上市公司，總部位於南加州 的最大的獨立商業銀行，現有資產685億元，在美國和亞洲共有超過120處服務網點，更多關於華美銀行的資料，可在www.eastwestbank.com查閱。