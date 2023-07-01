ASQ華語戒煙專線歡慶獨立日鼓勵享受無煙生活

隨著美國獨立日的臨近，ASQ《華語戒煙專線》邀請吸煙者以戒煙來慶祝擺脫煙草的獨立，朝著更健康的生活邁進，邁向無煙的未來。

獨立日是一個值得慶祝和反思的時刻，是我們思考如何以個人堅韌不拔的意志來獲得身心自由。我們鼓勵全國各地的煙草使用者從煙草成癮的枷鎖中解脫出來。

戒煙能開啟人生自由的新篇章，不僅可以改善身體健康和增加活力，並能提升整體生活質量。ASQ《華語戒煙專線》隨時準備好支持您，我們誠摯的戒煙顧問了解華人 社區中個體面臨的獨特挑戰。我們的服務包括保密的諮詢，尼古丁戒煙貼片，個人化的戒煙計劃和全面的協助，來幫助您成功戒煙。

戒煙的決定改善了您的身體健康，積極態度也會成為別人的榜樣。戒煙就是選擇把自己的身心健康放在首位，並激勵周圍的人。在獨立日，用您對無煙生活的承諾和行動，來激勵和鼓舞自己和他人踏上改變之旅。

我們敬業的團隊將提供您所需的支持和資源，幫助您獲得成功。聯絡ASQ《華語戒煙專線》，邁出關鍵的第一步，走向無煙的生活。致電：1-800-838-8917；到網站：www.asq-chinese.org上登記；或發送簡訊【戒煙】到：66819。

在這個獨立日，ASQ《華語戒煙專線》與您並肩同行，確保您在邁向無煙未來的旅程上取得成功。讓您的獨立日不僅僅只有放煙花和烤肉的慶祝活動，還有改變人生的積極動力。

關於 ASQ《華語戒煙專線》

ASQ《華語戒煙專線》由美國疾病控制及預防中心資助。自2012年開始，ASQ已經為超過20,000名美國亞裔 社區的居民用粵語、國語、韓語和越南 語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得两周免費的戒煙貼片。研究已經證明ASQ的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

ASQ的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上7:00至晚上9:00（美東時間早上10:00至凌晨12:00)。To learn more about ASQ, visit：www.asiansmokersquitline.org/。