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感恩父親節，生計與您共度重要時刻

工商訊
爆漿肉鬆小貝。
爆漿肉鬆小貝。

在即將到來的父親節，這特別的日子裡，生計為您準備了多款美味的糕點，讓您能夠用一份暖心的心意慰勞辛勤工作的父親。其中兩款特別推薦的產品是紳士老爸提拉米蘇蛋糕和闊老爸水果籃蛋糕。

提拉米蘇蛋糕蛋糕以其不甜不膩的口味和多層次的口感深受大眾喜愛。豐富的層次感和口味選擇使得這款蛋糕成為生計的招牌之一。而闊老爸水果籃蛋糕則適合喜歡水果口味和滑潤口感的顧客。蛋糕上的生動爸爸造型裝飾增添了節日的氛圍，使其成為父親節的絕佳選擇。

另外，我們推出了新穎產品爆漿肉鬆小貝，我們將傳統的肉鬆、鬆軟的海綿蛋糕和濃郁的卡仕達和芋泥夾心結合在一起，呈現給您一道絕妙的美食享受。每一顆爆漿肉鬆小貝都巧妙地外裹著一層粘有美乃滋的肉鬆，讓您在每一口中都能感受到香脆的外皮和肉鬆的獨特口感。

我們選用最優質的海綿蛋糕作為底層，質地鬆軟細緻，與肉鬆的口感相互融合，帶給您愉悅的咀嚼體驗。每一顆爆漿肉鬆小貝內部都夾著濃郁的卡仕達或芋泥夾心，增添了甜蜜的風味和豐富的口感層次，讓您愛不釋口。

生計在灣區自1981年以來，即秉持著「日日新鮮」的最高原則來製作我們的產品。因為生計除了著重口感好吃與否外，更在意產品的新鮮度，尤其是身為人父人母的顧客們，無不希望家人能吃的滿意之外，更能吃的安心。生計深切瞭解顧客的需要也確信堅守原則是生計答謝顧客支持的最好方式。

生計共有十二家連鎖店遍佈灣區，歡迎上網：www.shengkee.com、上我們的粉絲團：www.facebook.com/shengkeebakery 或電話查詢離您府上最近的生計分店地址，我們的免付費電話：1-877-588-8000。

紳士老爸提拉米蘇蛋糕和闊老爸水果籃蛋糕。
紳士老爸提拉米蘇蛋糕和闊老爸水果籃蛋糕。

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