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蓮生活佛新著多世情緣 情念轉化成禪定與智慧

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蓮生活佛為讀者在新書上簽名留念。
蓮生活佛為讀者在新書上簽名留念。

西雅圖雷藏寺5月20日舉行阿彌陀佛本尊法同修活動及蓮生活佛新書「多世的情緣」簽書會，來自美國各州與世界各地的善信齊聚大雄寶殿，跟隨著蓮生活佛向諸佛菩薩頂禮，唸誦佛經、佛咒、讚偈，然後進入禪定，最後做功德回向，「願同唸佛者，同生極樂國，上報四重恩，下濟三途苦，見佛了生死，如佛度一切。」

極樂國即是極樂世界，是一個完全沒有憂傷痛苦的國度，蓮生活佛告訴大眾，極樂世界有天樂，阿彌陀佛更顯化了鸚鵡、孔雀、迦陵頻伽、共命之鳥，天樂與各種鳥鳴聲都是和雅音，那裡的眾生聽到了，心中便沒有雜念，而且會自然的歡喜去精進修行，念佛、念法、念僧，一直進步，到了常寂光土的法身佛境界，就是究竟成就了。

「多世的情緣」是蓮生活佛第294本著作，緣起於一些女弟子含有情念的來信，本想一把火燒了，但念及這是有情眾生的娑婆世界，而菩薩不是「覺有情」嗎？不只是自己覺悟，也要幫助一切有情都能覺悟，並且，密教修行的關鍵在於轉化，將貪瞋癡轉化成戒定慧，憂鬱轉化成快樂，情念轉化成禪定與智慧，所以有情眾生經過修行，都能成就佛菩薩聖果。

因此，在書中諄諄教示轉化情念的方法與義理，甚至教導夢觀法——在進入夢境時需先知夢，也就是知道這只是一個夢，然後明夢，清楚明白夢的意義，再來是轉夢，將夢境轉為善夢，最後是修夢，在夢中也能修行，念佛、持咒、禪定，如此，白天、晚上都是淨行，便能夠真正的完全清淨。

每一個人都有多世的情緣，這是許多因果牽纏於相聚時的遇合，然而，這些因緣也會因外力而轉變成空，就如金剛經中佛陀所說，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」

透過真正的實修，體悟到無常、無我、寂滅是佛法及入世、出世的三大真諦，知曉人生如夢，如水中的月亮，亦如天上的彩虹，漸漸的內心澄淨，習氣與欲求都不見了，狹隘的我執盡去，而興起大慈大悲的菩提心，護念天下蒼生。

西雅圖

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