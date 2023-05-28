中國信託銀行限時優惠 8個月4.88%年利率

美國中國信託銀行現在推出限時優惠 8個月4.88%年利率的優惠定期存款。

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）即日起推出8個月定期存款限時優惠利率 ，幫助您達成儲蓄目標。定存開戶金額$25,000美元以上及符合其他條件者，可獲得4.88%優惠利率。請至中國信託銀行各分行或致電：1-888-423-8555了解優惠詳情。

美國中國信託銀行分行拓展計劃，目前已於南加州 新開設了四家全新實體分行，分別位於鑽石吧、天普市、托倫斯以及核桃市。同時哈仙達崗新分行將於今年年中投入營運。

中國信託銀行實體分行拓展計劃旨在打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人 銀行的第一品牌。目前全美共有19家分行遍及加州、紐約州及紐澤西州。並將持續落實中國信託「We are family」的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品與服務。

中國信託銀行在全球有348家分子行，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來。為此中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。

中國信託全球速匯網絡包括台灣、中國、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等國家，搭配全中文使用者介面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天，一週七天24小時，只需簡單步驟，即可完成匯款設定，簡單、方便又安全。民眾若想了解更多中國信託全球速匯細節，請上網：www.ctbcbankusa.com/global-transfers。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。