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卓越牙科中心推出5月大優惠植牙特價優惠外再減收$250

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A B 完美牙骨種植是植牙成功的關鍵。
A B 完美牙骨種植是植牙成功的關鍵。

對於缺少一顆或以上牙齒的人，植牙可以帶來最佳的美容效果。植牙看起來與一般牙齒無異，功能亦與天然牙齒相同。一顆成功的植牙幾乎是無從察覺的。但您應在植牙前了解所有口腔手術事宜，最重要的一點，就是留意植牙前可能需要進行「植骨」。

植牙由兩個部份組合而成：放進顎骨代替牙根的金屬圓筒，及鑽入金屬圓筒的基台螺絲。牙醫會在螺絲上安裝牙冠，令植牙呈牙齒形狀。根據美國口腔及頜面外科醫生協會(AAOMS)，當顎骨太薄或太軟、無法承受植牙時，外科醫生可能會建議您進行植骨。因為如果骨骼無法支撐新植牙齒，這會導致植牙手術失敗。

您需要足夠健康的骨骼結構來適當地支撐新植入的牙齒。因此有些患者需要在植牙之前進行植骨。種植牙手術前的植骨可以強化牙齦組織下的骨骼，從而成功植入種植牙。

牙骨移植是一種外科手術，採用天然或合成材料增加顎骨的體積。一旦天然骨骼開始與您的下巴結合，它們就會增加您準備植入部位的密度、寬度和高度。當您的身體接受骨移植材料時，該部位的天然骨組織健康狀況會得到改善。

這個過程不僅對於放置人造牙根很重要，而且在拔牙後試圖保留相鄰的天然牙齒時也很重要。但到底要使用那種形式的骨移植材料，您應該和牙醫或口腔外科醫生詳細討論，來選擇最適合您個人特定植牙手術的骨移植計劃。

在植骨過程中，醫生可以從您身體的其他部份取出骨骼，或使用特製的植骨物料，移植到顎骨中。使用植骨物料是現今較常見的做法。在植骨後您需要等待數月，讓骨移植物料創造出新的、強壯的骨骼，確保植牙部位穩固。

您或許只需接受小範圍的植骨，甚至可同時接受植牙手術，但所有情況均取決於牙醫的最後決定。「植骨」直接有關於植牙成功和失敗的關鍵，植牙患者千萬要特別小心注意，比價格之餘更要比較植入材料質素，切勿因小失大，一次成功的植骨足以令顎骨變得強壯，以後才能支撐起新植的牙齒，一勞永逸！

總結就是植骨完成後才能進行餘下的植牙手術，與其他手術程序一樣，您必須與牙醫專家討論您的個人病史及了解手術的所有風險及益處。

醫生決定您可進行手術後，您便可開始期待一個嶄新的笑容！切記新植牙齒雖要依靠健康的新骨來固定。卓越牙科中心沈維信牙醫可以同時幫助您進行植牙和植骨。

卓越牙科中心推出5月大優惠，由即日起到5/31/2023止，植牙特價優惠單顆植牙只要$1999外，在整個治療費用中再減$250。優惠僅限新症，並有條件限制，機會難得，歡迎來電查詢。

SAN BRUNO卓越牙科中心，沈維信牙醫博士（Dr. Shankar）主理。地址：504 Linden Ave San Bruno, CA 94066 (next to El Camino Real) 敬請來電預約：650589-8658（有通曉國/粵語職員）。Email:[email protected]

單顆和多顆牙齒種植。
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