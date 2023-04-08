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準備在春季贏大獎 那就光臨貴騰大賭場

工商訊
座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，貴騰大賭場猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。
座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，貴騰大賭場猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。

這個春天去哪享受幸運好時光，是時候光臨灣區最受歡迎的博彩勝地，貴騰賭場大酒店在4月7、14、21、28日，每周五晚上7時至11時舉辦「擊破驚喜大抽獎」，總獎金高達35萬元！四月份保證抽出200位贏家。快來玩、擊、贏奬！每次擊破保證贏得奬賞。快來同享歡樂！此外，4月6日起至6月29日，每周四下午1時至6時，將舉辦「高達30萬元閃亮春天老虎機公開賽」，頭獎高達一萬元現金，每次大賽保證50位贏家!獎賞卡會員都可免費參加一次老虎機公開賽。

貴騰賭場大酒店提供全方位多姿多彩的遊戲體驗，設有3000台老虎機和視頻撲克，還有21點、百家樂和牌九撲克等超過130張遊戲賭檯，以及實況撲克室。高額投注廳座落在主賭場樓層的豪華隱蔽區域，玩家能夠享受應有盡有的VIP貴賓體驗。在賭場受歡迎的9000平方尺禁煙區廳堂盡情呼吸新鮮空氣，此廳堂設有300台老虎機和視頻撲克。

貴騰大賭場屢獲殊榮的酒店確保您在入住期間享受一流的體驗。這家AAA 4鑽酒店擁有200間舒適典雅的客房和豪華氣派的套房，配備現代奢華全套設施，包括屢獲殊榮全方位服務的水療中心和沙龍、健身中心等。

貴騰賭場大酒店的餐飲選擇包括豪華高級餐廳630 Park Steakhouse、正宗意大利美食Tony's of North Beach以及日本東亞風味Boathouse Asian Eatery。The Marketplace是休閒餐飲的好去處，從墨西哥捲餅到Everett & Jones屢獲殊榮的燒烤，應有盡有。貴騰賭場大酒店的六間酒吧和酒廊滿足每個人的需求—運動愛好者聚集勝地G Bar、充滿活力的Sky Lounge、和賭場區域每週五場的夜晚現場音樂表演。

關於貴騰大賭場(Graton Resort & Casino)

座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，貴騰大賭場猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。賭場隸屬於GRATON RANCHERIA印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒美食，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽：www.gratonresortcasino.com，或致電：707-588-7100。

貴騰賭場大酒店提供全方位多姿多彩的遊戲體驗。
貴騰賭場大酒店提供全方位多姿多彩的遊戲體驗。

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