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皇佳商業銀行夏威夷分行推出13個月CD優惠計畫

工商訊
美國皇佳商業銀行，將服務區域擴展至全美各大城市。
美國皇佳商業銀行，將服務區域擴展至全美各大城市。

美國皇佳商業銀行（Royal Business Bank）於2008年11月在美國加州洛杉磯成立其總部，並迅速在全美各地成立分行，將服務區域擴展至全美各大城市，兩年前，該銀行跨海來到夏威夷，在夏威夷設立第一間分行，未來能為夏威夷地區商家與居民提供完整及創新的銀行服務。

2011年，皇佳商業銀行併購了拉斯維加斯市的第一亞洲銀行及奧斯納的範杜拉郡商業銀行，其後分別於2013到2020七年的時間分別併購了橘郡的世界華商銀行、洛杉磯宏基銀行、紐約恆通銀行、芝加哥高寶銀行，至2021年收購了建東銀行夏威夷分行。

2014年皇佳商業銀行獲得The Findley Reports評為「Super Premier」，隔兩年還獲評為「社區發展金融機構」、「國立美亞聯盟聯盟長頸鹿獎」以及「S&P Global Market Intelligence評比為資產介於10億到100億之間營運最佳的社區銀行的第三名」，皇佳商業金控並於2017年於納斯達克上市，代號為RBB。

皇佳商業金融集團及其銀行長期以來一直秉持社區銀行個人化服務特質，並兼具大型銀行服務品質。該銀行提供商業貸款，住宅貸款及小型商業貸款服務。

銀行職員都擁有多年服務社區的工作經驗，並與客戶分享共同的公司文化，幫助客戶瞭解他們的需要，提供優質化客戶服務。該銀行員工堅信憑藉著緊密的社區關係，豐富的業界知識及快速的客戶回應，才能有利於立足於激烈的市場競爭。

皇佳商業銀行並有專屬的手機應用程式，讓它們的客戶能於第一時間管控自己的戶頭進出，查看餘額和進行內部轉帳，同時可以使用Zelle®(Opens in a new Window)進行匯款和收款。

所有該銀行帳戶都有FDIC聯邦高達250,000.00的保險。目前夏威夷分行特別推出13個月的特別CD優惠計畫，利率分別為4.28%、4.50%及4.60%的利率優惠，歡迎夏威夷華人前往查詢，盡早了解此項優惠。

美國皇佳商業銀行夏威夷分行地址位於：765 Bishop Street, Honolulu, HI 96813，電話：808-543-3700，營業時間為每周一至周四上午8時至下午4時，周五上午8時至下午5時，歡銀前往諮詢銀行相關業務。

夏威夷 貸款 洛杉磯

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