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春天好去處貴騰大賭場享受獨家抽獎活動

工商訊
加州羅勒爾特公園市ROHNERT PARK - 貴騰賭場大酒店。
加州羅勒爾特公園市ROHNERT PARK - 貴騰賭場大酒店。

春天來了，是時候光臨灣區最受歡迎的博彩勝地—貴騰賭場大酒店！在3月31日周五加入我們獨家的瘋狂現金歡樂送抽獎活動，保證每小時抽出現金獎贏家！晚上7時至晚上9時，十(10)名贏家贏取1,000現金獎。晚上10時，一(1)名贏家贏取25,000現金獎。晚上11時，一(1)名贏家將贏取10,000現金獎。快來積攢你的好運！

除了精采的抽獎活動外，著名歌手及TVB演員鍾嘉欣將於3月25日周六晚上8時在貴騰賭場大酒店The Event現場表演。快來搶票吧！

貴騰賭場大酒店提供全方位多姿多彩的遊戲體驗，設有3,000台老虎機和視頻撲克，還有21點、百家樂和牌九撲克等超過130張遊戲賭檯以及實況撲克室。高額投注廳座落在主賭場樓層的豪華隱蔽區域，玩家能夠享受應有盡有的VIP貴賓體驗。

在賭場受歡迎的9,000平方尺禁煙區廳堂，盡情呼吸新鮮空氣，此廳堂設有300台老虎機和視頻撲克。

貴騰大賭場屢獲殊榮的酒店，確保讀者在入住期間享受一流的體驗。這家AAA 4鑽酒店擁有200間舒適典雅的客房和豪華氣派的套房，配備現代奢華全套設施，包括全方位服務的水療中心和沙龍、健身中心等。

貴騰賭場大酒店的餐飲選擇包括：豪華高級餐廳630 Park Steakhouse、正宗意大利美食Tony's of North Beach以及日本東亞風味Boathouse Asian Eatery。The Marketplace是休閒餐飲的好去處，從墨西哥捲餅到Everett & Jones屢獲殊榮的燒烤，應有盡有。

貴騰賭場的六間酒吧和酒廊滿足每個人的需求—運動愛好者聚集勝地G Bar、充滿活力的Sky Lounge和賭場區域每週五場的夜晚現場音樂表演。

貴騰大賭場(Graton Resort & Casino)座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，貴騰大賭場猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。賭場隸屬於GRATON RANCHERIA印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒美食，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽：www.gratonresortcasino.com或致電：707-588-7100。

著名歌手及TVB演員鍾嘉欣。
著名歌手及TVB演員鍾嘉欣。

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