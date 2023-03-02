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矽谷2023年三月份 房地產市場現況及動態

工商訊
專精灣區房地產買賣，2006-2022連續榮獲總裁獎的Sophie Tsang。
專精灣區房地產買賣，2006-2022連續榮獲總裁獎的Sophie Tsang。

Elliot Eisenberg博士介紹了房地產市場的最新狀況是，通貨膨脹率從9.1%下降到6.5%。商品貨物似乎沒再飇漲，但是服務業依然相對昂貴。房屋銷售量在去年年底觸底，並在今年元月份的暴雨後緩慢回升。艾森伯格博士表示我們正在走向經濟蕭條，這股衰退可能至少會持續7到9個月。

他說經濟方面並沒有存在基本面的問題，而且灣區比較特殊，經常不會跟著全國的趨勢走；有不少企業在裁員，但在Covid期間大幅增長員工人數之後，其實量不算大。失業率會上升一點，貸款利率可能會上升然後下降一點。隨著我們進入春季和夏季，房屋銷售量將會上升。

房屋開放參觀的時候，買房客戶的流量很大，多組買家同時出價競標的情形又回來了，我們不知道這個狀況會持續多久，但從這些出價當中，我們看到了有些買家僅僅是為了測試市場而出了低價，但也有買家是認真的想要竭盡全力買下一棟屬於自己的家。

在這裡我順便介紹一棟住宅，這棟房子於2006年全部重建，位於矽谷中心，Sunnyvale Birdland社區的隔壁街道，離Apple Park很近。擁有寬敞的4間臥室、迷人的迎賓門廳、挑高天花板的寬敞客廳廚房、內置音響系統。

主臥房是備有步入式衣櫥的套房，另外3間寬敞的臥室、室內洗衣房、中央供暖/製冷系統。內部粉刷一新，硬木地板。附近學校有理想學業成績表現：Laurelwood小學、Peterson中學。生活機能方便，距Apple Park、Kaiser Santa Clara醫療中心、庫比蒂諾Main Street、Cupertino Village這些地方都只要不到十分鐘的車程，接上280號和85號高速公路也很便捷。

這棟Single Family Home的地址是3738 Benton St, Santa Clara, CA 95051，佔地7,063平方英呎，生活面積2,157平方英呎，估計價格在二百二十萬。任何與房地產相關的事情，Sophie Tsang可以提供協助，請隨時與她聯繫，電郵：[email protected]：電話是(650)687-7388。(文：Sophie Tsang)

位於3738 Benton St, Santa Clara的獨立家庭房日前推出上...
位於3738 Benton St, Santa Clara的獨立家庭房日前推出上市，參觀人潮不斷。

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