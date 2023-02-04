嘉音理財為客戶選擇最優產品

嘉音理財負責人李嘉音女士。

近期來矽谷的大波動，就是許多高科技公司大量裁員，有的在公司做了十幾年的職位就如此不保了。何去何從？在此經濟動盪不安的時候，要如何自保？如何理財規劃人生？

參與股市、避開風險，不再受到股票市場上下起伏不定的威脅，從此高枕無憂。聰明的人做明智的決定，15000支股票，到底哪一支才會年年賺錢？股海浮沉要到幾時？就連蘋果股王也躱不過如此下挫！如何能夠參與股市而且避開風險呢？難道就是要如此受股市的擺布？沒有第二道法門嗎？

目前各公司不斷提高利率 ，不但是保證儲蓄及投資 利率提高，就連終身收入也不斷地上漲，如果你離開了工作，就是將401（K)轉入IRA的最好時機。嘉音理財會為您選擇最優產品，最適合您的理財計劃，為您規劃，無憂無慮走向人生下一步。

如果告訴你有一種產品，不但可以隱蔽您的財產，並且年年利率大幅增加，參與股市避開風險，您是否考慮選擇？這些產品不但可以做到保護作用，可以幫助您的孩子繳交大學學費、幫助孩子辦婚禮、買第一座夢想屋，成家立業。另外也可以幫助自己老年退休 ，所有收入做到延稅作用，並且在法庭訴訟時有絕對的隱蔽作用。

如何將財富留給子孫而避免繳稅？父母花很多錢撫養兒女，尤其是存大學教育基金、買房子或婚禮及度蜜月之類的高額開銷。但若送錢給子女的做法不夠聰明，可能要付很多稅。如果太太沒有上班，是無法領取到先生的401K。唯一方法便是與先生合開帳戶，夫妻共同領年金。如此夫妻接力，以智取勝拿到最高點，即便一人過世配偶也能夠終身享受，永無止境。

在理財界有兩種產品是受法律保障的，它除了在每年的報稅單不會出現，並且有它的隱密性及靈活性。非但如此而且可以年年賺錢，不提款不付稅，由你決定何時付稅。

華人喜歡買房積財，相對房屋的維護、房客的選擇以及每年繳交地價稅和報繳收入税的表格煩複及負擔。不如投資退休帳戶更賺，不但保本升息，另有10%年利率的保護網，另加每年鎖定最高點，而且兌現容易，每年更可領取高至10%的現金值。最近新開發產品，年金僅六年合約，費用極低，打破任何現有市場年金產品。

運用理財產品多元化的技巧，讓您省稅的錢可以做到多元化。有如：死亡理賠、長期護理、失業救濟金以及養老年金。嘉音理財不斷的學習、精進，滿足客人的最大需求。不同的家庭需要不同的計劃，不是事事一刀切。

嘉音理財預約專線：(408)839-8596，email：[email protected]。