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大菸草公司如何利用亞太裔青少年牟取利益

工商訊

加州人最近挺身而出反對菸草業者，投票禁止銷售大部分加味菸草產品，包括薄荷香菸和電子菸。透過對31號提案（Proposition 31）投出贊成票，選民得以保留SB793法案。31號提案的目的在阻止零售商販賣這些產品，讓兒童和其他群體較不容易成為大菸草公司針對和獲利的目標。

加州的新加味菸草法律對加州亞裔群體來說是一大勝利，尤其是亞裔年輕人。因為大菸草公司採取欺騙性策略，讓菸草看起來像是正常文化的一部分，因此有效吸引了許多亞裔年輕人吸電子菸。

鑑於亞洲和太平洋地區人口的高吸菸率，菸草業者長期以來一直視美國亞裔人口為「潛在金礦」，為他們貼上「有吸菸傾向」的標籤。數十年來，大菸草公司在亞裔主要居住的社區張貼愈來愈多戶外看板和商店廣告，並經常與文化節日掛鈎，例如農曆新年，將他們數百萬美元的行銷機器偽裝成對這些特別的文化和共同經驗的支持和慶祝。

回顧是什麼讓我們走到這一關鍵時刻，不可否認的是，充滿活力和多元化的加州亞裔社區現在在菸草業者眼中只剩—利潤。

菸草業者針對亞裔青少年和年輕人推出荔枝、番石榴、百香果等口味的產品，並贊助重要的亞裔社區文化活動。他們還設計時尚和高科技電子菸，專門用來吸引愛好科技的年輕人。

這些策略十分奏效：在調查中表示現在有吸電子菸習慣的亞裔青少年中，73%的人指出他們最常使用的產品是水果口味。這些新鮮、甜美的味道是菸草業者用來讓年輕人上鈎的陷阱，一旦成癮，他們將終生與菸癮搏鬥。

談到年輕人與電子菸的危險，最重要的是必須知道電子菸會同時傷害身心。除了味覺陷阱，菸草業者還將電子菸設計得盡可能讓人上癮。和海洛英一樣，尼古丁對正在發育的大腦來說是一種毒藥，它會讓大腦變得對它更渴望。尼古丁還會對青少年的大腦造成持久性傷害，使人變得更焦慮、更易怒、情緒起伏更大。電子菸還可能讓年輕人更容易患上哮喘和支氣管炎等慢性肺部疾病。

為了創造一個社區和後代不再受菸草業者掠奪和致命控制的加州，我們必須終結電子菸的銷售。想要戒除電子菸的人，可以傳簡訊：「KICK TOBACCO」至66819，或上網站：KickItCA.org要求免費協助。

作者潘蜜拉・林（Dr. Pamela M. Ling）(見圖)是舊金山加大醫學院教授，內科專家和家庭醫師，她特別關心城市弱勢人口的健康問題。林醫師的研究探討與年輕人有關的菸草使用、媒體、社群行銷之間的交互影響。她的研究重點是了解菸草行銷如何鼓勵青少年和年輕成年人開始使用菸草，以及如何應用類似策略來改進菸草控制計畫。

亞裔 加州 社群

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