中心健保聯邦醫療保險聖馬特奧紅藍卡福利豐富

目前美國每天有一萬人進入65歲，你是其中之一嗎？ 如果你是，而現正在尋找一家適合你的紅藍卡健保 公司；或者你已超過65歲，已經有紅藍卡了，但想換一家健保公司；都歡迎你參考比較一下「中心健保」的聯邦醫療保險 計劃（俗稱紅藍卡）。

榮獲2023年度長者選擇金獎 (Senior Choice Gold Award 2023 ，見圖) 的「中心健保」，一直以來受到眾多華裔銀髮族的歡迎並加入。原因是它有許多針對華裔長者的便利措施、豐富福利 、和傑出服務。該獎項就是對其聯邦醫療保險計劃的福利內容、及服務卓越表現的肯定。

中心健保的「聖馬特奧計劃」，是特別針對住在北加州San Mateo County內各城市的華裔長者們，所設立的HMO聯邦醫療保險計劃，也是一項受到華裔社區耆老們信賴的計劃。如果你即將65歲或已經年滿65歲，正在尋找或正想瞭解一個適合你的紅藍卡保險計劃，可以參考一下他們的聖馬特奧計劃。

該計劃(HMO)內容有：$0家庭醫師看診；$0無限次數針灸福利；$0自付的普通藥福利(第一及第二等級) ；$300每季度隨心卡補助，暢享運動健身，櫃檯藥及中草藥福利；預防及全面牙科保障（包括植牙）；$2000每年的助聽器補助；$300每年的鏡片鏡框補助；$300 每年的健康食品補助；交通車(接送看診就醫服務)；$50,000的緊急醫療保障(如果常到國外旅行、或返國探親等的銀髮族，一旦不在美國卻碰上需在海外急診時，就是很好的福利，但這項福利不是每家健保公司都有提供)。

年度紅藍卡開放註冊期至12月7日截止，在此日期之前，無論新申請或現有想轉換，都歡迎洽詢。詳細內容可去電免費電話1-888-600-1809諮詢，（TTY：711）。每周七天，上午8時至晚上8時，他們有精通各種語言的專員，用你熟悉的話來與你交談，並回答問題。也可上網centralhealthplan.com暸解。