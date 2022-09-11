大華超市共慶99大華月 線上抽獎豪禮等您來

掃描二維碼，無需購物即可參加大華超市豪華線上抽獎活動。

金秋巨獻，萬眾期待！大華超市隆重推出『99大華月』線上抽獎活動。作為全美領先的亞洲連鎖超市品牌，大華超市在不斷為大眾提供優質的產品和服務的同時，也在持續回饋廣大忠實消費者的信任與支持。

值此佳期，大華超市推出爲期一個月的慶祝活動，進行最大規模全品類最强的折扣優惠。各門店、官網、APP均可搶購超值商品，南北雜貨、生鮮魚肉、美味烘焙、零食飲料等商品應有盡有。

本次『99大華月』慶祝活動，除了衆多商品優惠之外，將會重磅出擊推出包括多項超級大獎的史上最豪華的線上抽獎活動，並聯合多個食品廠商及著名品牌有：奇美、PAFCO Seafood、義美、李錦記等多個企業，為廣大顧客准備了總價值數萬元的獎金及獎品，歡迎廣大顧客踴躍參與！

本次抽獎活動時間從2022年9月9日零時至9月30日23:59止。凡在此期間掃描二維碼並登陸抽獎頁面，即可參與活動並有機會贏取豐富獎品，包括：時尚造型LG冰箱、三星85英吋平板大電視、著名電器家用產品戴森V10吸塵器、戴森吹風機、蘋果牌第九代iPad以及Air Pod Pro等豐富獎品。（查詢此次活動各項獎品、數量及規則，請參閱抽獎頁面或登錄大華官網查看）。

本次抽獎活動僅適合以下大華超市參與：亞利桑那州、加利福尼亞州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、內華達州、新澤西州 、紐約州 、俄勒岡州、德克薩斯州、弗吉尼亞州及華盛頓州。歡迎以下地區的18歲或以上合法居民參與此項活動。無需購物，即可參與。

本次抽獎活動將隨機抽出所有合資格之獲獎者，並於2022年10月14日以郵件或電話形式與獲獎者取得聯繫。具體參與抽獎方式如下：

1. 掃描二維碼，進入抽獎活動登陸頁面；2. 輸入您的信息；3. 查看規則，並點擊『我已閱讀並接受官方規則和條例』確認同意；4. 點擊『Enter To Win』進行參加抽獎；5. 如需獲得額外抽獎資格，點擊關注我們的社交媒體或提供您的電子郵箱。

本次回饋抽獎活動無需購物即可參加抽獎活動或贏取獎品，機會難得，不容錯過！請趕快掃碼參與。想了解更多『99大華月』慶祝活動詳情或折扣福利，請參閲店内宣傳海報及瀏覽官網99ranch.com大華超市歡迎您的光臨與惠顧，祝您幸運中獎!

鳴謝本次活動贊助商：奇美食 品、義美食品、李錦記、晶晶牌、PAFCO Global Seafood Source, Zespri Kiwi Fruit, NongShim America Inc., Wismettac Asian Foods(USA), Oceankist, Pacific Surf， Citrus Chile, Philippine Brand.“成就百分體驗，我們加倍用心”

*如因任何原因抽獎活動無法按計劃進行，主辦方有權自行決定取消、終止、修改或暫停和/或繼續抽獎活動。大華超市擁有活動最終解釋權。