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台糖蝴蝶蘭 世報中秋嘉年華 特價展銷

工商訊
台糖公司此次共展售蝴蝶蘭150盆，每一株都是當日從台糖蘭花培育親送而至，保證新鮮。
台糖公司此次共展售蝴蝶蘭150盆，每一株都是當日從台糖蘭花培育親送而至，保證新鮮。

在世界日報多年來所辦的大小活動中，都一定會看到「嬌客」蝴蝶蘭的身影，今年也不例外，台糖公司舊金山分公司應世報之邀，精選頂級蝴蝶蘭150株，於嘉年華會場特價展销。此次展出的花色多姿多采，有鮮豔紅，高貴黃，白花紅蕊等，家中擺上一株蝴蝶蘭，滿室生香，優雅立見。

過去蝴蝶蘭，由於培育不易，售價極高，近年來在台糖公司的精心改良培育下，價格已經變的非常大眾化。

台灣「台糖」公司，以甘蔗園起家，因時代變遷轉業多角化經營，其中一項就是精緻農業，致力於蘭花培育，為台灣贏得「蘭花王國」美譽。

2000 年台糖公司決定進軍北加州，買下具有百年歷史的花卉養植園「McLellan Botanicals」，佔地超過一百公頃，專門從事蝴蝶蘭培育工作。

「台糖加州蘭園」的蝴蝶蘭銷售業務，多採大批發方式，主要交易對象都是大盤商，經由大盤商再批發至各零售商販售

蝴蝶蘭在美國是銷售量最好的蘭花品種，銷售量僅次於「聖誕紅」，所以連 Safeway、Costco、Trader's Joe 都可以看到來自「台糖蘭園」的蝴蝶蘭。

應世報「中秋嘉年華」之邀，台糖公司此次共展售蝴蝶蘭150盆，每一株都是當日從台糖蘭花培育塲親送而至，保證新鮮。台糖蝴蝶蘭由於品種優良，一般而言花期可保3-6個月，如果照顧得宜，還可復育，這也是台糖蝴蝶蘭廣受大眾喜愛的主因。

特賣會將於9月10日上午10時30分準時開賣，每盆特價16元，一次購買2盆30元，限量供應，售完為止。

為了「以蘭會友」台糖舊金山分公司總經理Judy 楊及副總經理Steven 許將雙雙來到現場，與愛蘭人士做近距離的交流。

歡迎大家踴躍參與，共賀佳節同賞「台灣之光」-蝴蝶蘭的迷人風采。

台糖公司此次共展售蝴蝶蘭150盆，每一株都是當日從台糖蘭花培育親送而至，保證新鮮...
台糖公司此次共展售蝴蝶蘭150盆，每一株都是當日從台糖蘭花培育親送而至，保證新鮮。

加州 舊金山 零售商

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