世界日報中秋嘉年華誠邀闔府光臨同慶中秋佳節

台糖蘭花特賣。

最今年9月10日（星期六）正逢農曆八月十五，有鑑於此世界日報 、Cupertino Main Street商塲、北加卅中文學校聯合會、矽谷國際傑人會共同策劃了一場別開生面的嘉年華活動，活動內容豐富，包括親子遊戲、青少年才藝表演、台灣夜市美食 、台糖蘭花展銷、金麥超大月餅試吃分享、敬老免費義診、旺旺大抽奬等。

凡參予嘉年華活動的人，前500名可獲贈麥當勞精美記事本及購物袋（各乙個），先到先得，送完為止。

世界日報多年來所辦的大小活動，都可以看到「嬌客」蝴蝶蘭的身影，今年也不例外，台糖公司舊金山分公司應世報之邀，精選頂級蝴蝶蘭150株，於嘉年華會場特價展销，每一株蝴蝶蘭都是當日從台糖蘭花培育塲專人親送，保證新鮮，花期可保3個月以上，上午10時30分準時開賣，每盆特價$16， 一次購買2盆$30，限量供應售完為止。

今年的嘉年華活動設計 ，較以往不同，著親孑互動遊戲，及青少年才藝表演，下午1至4時由協辦單位北加卅中文學校聯合會及矽谷國際傑人會帶領現場觀眾，闔府同歡扯鈴、大風吹、踩氣球、盲食月餅猜口味、大家來扯鈴、雜耍、舞蹈、武術、説故事（嫦娥奔月）優勝者可獲贈禮券及小禮物，歡迎大小朋友踴躍參加。

美食攤位一向是吸引人潮的熱門景點，主辦單位特別商灣區四大名廚，推出一系列夜市美食，波霸奶茶、臭豆腐、大腸包小腸、麵線糊、台式涼麵、肉圓、碗粿、芋粿巧、炸豬排便當、炒米粉、客家鷄絲肉羹、滷肉飯、冬瓜茶、丁香豆花、炸物、骰子香腸，想念家郷的美味，世報嘉年華譲您一解相思之愁。

中秋節當然少不少「吃月餅」，由金麥食品公司特別烘焙的大月餅，將和「旺旺大抽獎」結合，舉辦「猜大月餅內餡、抽長榮 機票活動」，詳細參加辦法，可參閱世界日報B1 版抽奬辦法。

活動的壓軸，當屬「旺旺大抽獎」了，大抽奬將在當曰下午4時準時舉行，首奬為長榮航空往返台灣經濟艙機票乙張，大古鑄鐵鍋、味全冷凍水餃、永和超市及各優良商家禮券，獎品多多，祝您好運。