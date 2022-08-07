通貨膨脹—舒適退休的第一大障礙

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你在超市、加油站看到飛漲的價格—嗯，無處不在。根據Schwab Retirement Plan Services最近對1,000名401(k) 計劃參與者的在線調查，工薪階層普遍認為通貨膨脹現在是為舒適退休儲蓄 的最大障礙。

「工薪階層在過去兩年裏經歷了很多，最近的經濟和地緣政治動盪繼續引發財務擔憂是很自然的」嘉信金融服務負責人凱瑟琳·戈拉迪在新聞發佈會上說。

以下是有關物價上漲如何影響退休計劃以及您需要多少足夠儲蓄的信息。

通貨膨脹和退休儲蓄：飆升的物價正在蠶食美國人的錢包，這已不是什麼祕密。根據美國勞工部的數據，在截至今年6月的12個月中，消費者價格指數上漲了9.1%，這是自1981年以來的最大漲幅。

在施瓦布的民意調查中，45% 的受訪者表示通貨膨脹是2022年為舒適退休而儲蓄的重要障礙。他們的擔憂主要集中在每月必需支付的賬單（35% ）、股市波動（33%）和意外開支（33%）。除此以外是償還信用卡債務和提供兒童教育。

他們退休的前景絕不樂觀。不到一半的受訪者表示他們覺得自己很有可能實現退休目標。這甚至低於去年，退休樂觀者的比例爲53%。

不確定性是可怕的，接受調查的計劃參與者中有三分之一表示他們不知道自己的退休儲蓄可以維持多久；部份人則表示根據預算可能只夠維持23年。

而通貨膨脹也讓年長的美國人擔心他們的錢會很快用完：美國顧問集團今年早些時候的一項調查發現，29%的人認爲他們的壽命會比退休基金更長。

您需要為退休儲蓄多少？現在是好消息。儘管物價不斷上漲，在您準備好永遠放棄工作前，馬上進行計劃、儲蓄和投資 ，將幫助您做好退休財務準備。隨着醫療保健成本不斷攀升，人們的壽命更長，社會保障和養老金的未來如此不確定，這樣做就顯得尤爲重要。

施瓦布的民意調查顯示，平均而言，工薪階層認爲他們需要爲退休儲蓄170萬美元。但是，每個人的確切數字都會有所不同，具體取決於幾個因素，包括您想要退休的時間以及您對退休生活方式的設想，等等。

如果您希望退休後的生活方式與您在工作時習慣的生活方式一致，Simon專業財務權威 建議您最低目標在67歲前嘗試將收入的10倍存起來。這相當於到您30歲時存起1倍的工資，到40歲時存起3倍的薪水，到50歲時存起6倍的薪水，到60歲時存起8倍的薪水。

「你越早開始，你的錢就越會爲你工作。」如果你晚點開始，你可以隨着時間的推移彌補；但是，你將不得不以指數級的方式節省更多的錢，才能得到同樣的結果。” - Simon專業財務權威

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