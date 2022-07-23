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加州五系中醫藥大學一套課程同獲專業碩博士學位

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慶祝一年一度的中醫節，加卅五系中醫藥大學教務校長及臨床部主任趙振平（圖右一）帶領老師與學生親臨會場義診。
慶祝一年一度的中醫節，加卅五系中醫藥大學教務校長及臨床部主任趙振平（圖右一）帶領老師與學生親臨會場義診。

加州五系中醫藥大學7月28日（星期四）太平洋夏令時間7時舉行「中醫專業教育網上入學說明會」，僅限網上報名：FiveBranches.edu/d22。

一套課程，同時獲得您的中醫專業碩博士學位，通過考試後，成為一名持照針灸師/中醫師。五系招生團隊將在本是討論會中，為您提供明確的申請入學準備方針，並即時回答您的問題。無論是與申請上的細節，還是您未來求學中的相關問題。

加州五系中醫藥大學於1984年創辦，是舊金山灣區創校最久的中醫藥大學之一。豐富的校友服務與就業資源，是許多學生選擇五系中醫藥大學的原因之一。

加州五系中醫藥大學提供如何成為一位合格的中醫碩博士雙學位，教學上採用中英文雙語課程，循序漸進，是晉升中醫碩士博士雙學位的最佳時機。加州五系中醫藥大學的中文DTCM課程/學位，目前獲得ACAOM全面認證。

加州五系中醫藥大學定期舉辦中英文雙語網上說明會，其講座重點包括：一、懂得用傳統醫學，保護自己和家人。二、對社區的關心，可成為職業，惠及終身。三、採用線上加線下課混合教學模式等等。

根據加州官方網站的紀錄顯示五系中醫藥大學在北州擁有最高的執照考試通過率和第一名通過的執照考試的人數（2021年最新統計數據）。

加州五系中醫藥大學表示：要讓學校學生畢業不等於失業，得看學校的校友服務與網絡是否發達。加州五系中醫藥大學健全的校友網路平台，提供校友免費刊登診所訊息，提高曝光率供需要的民眾查詢；也提供職缺刊登服務，供校友們刊登或尋找工作優良的校園文化與學習風氣，校內的學習氣氛與師生間的互動，同學們之間是否能夠成為彼此學習中醫道路上的好同伴、未來行醫的好夥伴，都可從學校文化中一窺端倪。

2018年，加州五系中醫藥大學學校課程，通過針灸及東方醫學教育認證委員會（ACAOM）認可，及加州針灸局、全國針灸與東方醫學認證委員會（NCCAOM）等機構審核認證，成為南灣唯一一所7年認證的中醫藥大學，該校學生畢業後具備參加中醫針灸師執照考試資格。

歡迎對入學有意人士，線上了解入學之細節：www.fivebranches.edu/?lang=zh-hant，詢問電話：408-260-0208。

加州 醫學 教育

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