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AARP樂齡會亞太裔傳統月

工商訊
受AAR樂齡會表彰的15位AAPI領導者，他們為AAPI群體提供不可估量的支援。
受AAR樂齡會表彰的15位AAPI領導者，他們為AAPI群體提供不可估量的支援。

慶祝亞太裔 (APA) 傳統月，AARP樂齡會向其亞裔和太平洋島民 (AAPI) 領導者致敬，並與社區合作，引起人們對AAPI小型企業和作家的關注。

作為全美最有影響力的非營利性、無黨派組織之一，AARP 樂齡會致力於保護50歲以上AAPI群體的健康和福祉。擁有由全國各地的AAPI領導者組成的強大隊伍，每天都與老齡化汙名和反亞裔暴力作抗爭，宣導為年長者提供公平的機會，向社區提供參與投票的教育，加強社會安全和Medicare，將思想領袖帶到研究和健康討論的前沿。

今年5月，受AAR樂齡會表彰的15位AAPI領導者，他們為AAPI群體提供不可估量的支援。

● Daphne Kwok，AARP 樂齡會亞裔和太平洋島民戰略多元化、公平性和包容性辦公室副總裁

● Charlotte S. Yeh，AARP Services, Inc. 首席醫療官

● Tina Tran，AARP樂齡會德州總監

● Keali'i Lopez，AARP樂齡會夏威夷州總監

● Bandana Shrestha，AARP樂齡會奧勒岡州總監

● Grace Calvelo-Rustia，AARP樂齡會賓夕法尼亞州副總監

● Sophie Horiuchi-Forrester，AARP樂齡會加州都會經理

● Reshma Mehta，AARP 樂齡會運動資深副總裁

● Indira Venkat，AARP 樂齡會研究資深副總裁

● Paolo Narciso，AARP 樂齡會基金會影響力領域副總裁

● Erwin Tan，AARP 樂齡會思想領導力健康總監

● Joe Liu，AARP 樂齡會運動戰略總監

● Craig Gima，AARP樂齡會夏威夷州通訊總監

● Mike Lee，AARP 樂齡會數位戰略資深顧問

● Dat Tran，AARP 樂齡會基金會收入部門社會企業家

AARP樂齡會繼續大力支援AAPI並為他們倡導權益，表彰他們過去和現在的所有貢獻。有關照護、COVID-19、大腦健康等方面的更多中文資源，請造訪 chinese.aarp.org。社群媒體獲最近的消息，請在Facebook和Twitter上關注 @AARPAAPI。

受AAR樂齡會表彰的15位AAPI領導者，他們為AAPI群體提供不可估量的支援。
受AAR樂齡會表彰的15位AAPI領導者，他們為AAPI群體提供不可估量的支援。

夏威夷州 亞裔 社群媒體

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