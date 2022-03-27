新學友特別講座 努力在今夏 贏在新學期

新學友教育中心4月3日周日下午1時30分，將舉辦「努力在今夏，贏在新學期」特別講座。

4月3日周日下午1時30分新學友教育 學習中心將舉辦「努力在今夏，贏在新學期」的特別教育講座。大學申請心法傳授，成功案例分享解析。暑期先預習，贏在新學期。

每年的這個時刻都是常春藤聯盟及加州大學 公佈全新錄取名單的時節。新學友教育學習中心像往年一樣交出了亮眼的成績單，多名學生成功進入理想的常春藤名校及加州大學，恭賀新學友同學榮獲 CalTech，Cornell，CMU，MIT, Georgetown，UCB，UCLA等各大名校錄取。

新學友教育學習中心服務灣區近30年，成功的幫助無數學生進入理想大學。4月3日周日下午1時30分將舉辦「努力在今夏，贏在新學期」的特別教育講座。除了分析更多的大學申請成功案例，還會對高初中生在暑期做好英數理化先修準備的重要性做最強解析。當大學的錄取率報告出來，一年比一年低的數據告訴我們大學難申請，名校競爭激烈，錄取機會還是要看學業，社會活動等全方位的整合。至於到底名校在乎的是什麼？新學友資深升學顧問Dr. Yoshida將會在這次講座中做不藏私的講解。名校錄取的學生會現場分享成功經驗。

SAT ，ACT考前衝刺班，通過密集模擬考試來訓練答題的技巧和速度，從2024年起春季開始考SAT的學生要面臨數位版的考試方式。(Computer adaptive testing)。新學友經驗豐富的輔導老師為學生詳細分析有難度的考題，傳授解題技巧，在短期內提高SAT I的分數。為申請理想大學加分。

暑期在即，10周時間的利用是向大學證明自己渴望求學的最佳時機，豐富合理規劃暑期時間 ，利用暑期提升課業能力，做好升學考試的準備，提前預習下一學期的功課。

物理學可以說是科學課中最難的一門課，利用暑假時間先修物理課會對開學後的學習有很大幫助。特邀資深物理老師Mr. Philip Shih講授怎樣學好物理課。對學物理有困難的學生一定不要錯過這個機會。

新學友的暑期特色課程是參照灣區學校的課程進度來安排的，為各年級學生的不同需求開設各種富有特色的課程。有寓教於樂的中小學多元文化暑期夏令營，英文讀寫，數理科，JAVA，計算機科學，網站開發等。暑期先修課程包括高中數學，化學，生物，物理等專業科學類課程輔導，SAT，ACT，AP考前實力加強班，新移民青少年的暑期ESL / ELD密集加強班。為方便學生選課，課程時間有周一至周五或周末班。

新學友名師雲集，課程齊全，在灣區享有很高的聲譽。讓孩子在新學友過暑假，家長放心，孩子開心。不虛度時光，過一個有意義的暑假。子女教育重在即時，新學友以最豐富的教育經驗陪伴您成長。

新學友地址：21601 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014。報名電話：408-446-1956。網址：www.shareworld.org。