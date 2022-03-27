新學友特別講座 努力在今夏 贏在新學期
4月3日周日下午1時30分新學友教育學習中心將舉辦「努力在今夏，贏在新學期」的特別教育講座。大學申請心法傳授，成功案例分享解析。暑期先預習，贏在新學期。
每年的這個時刻都是常春藤聯盟及加州大學公佈全新錄取名單的時節。新學友教育學習中心像往年一樣交出了亮眼的成績單，多名學生成功進入理想的常春藤名校及加州大學，恭賀新學友同學榮獲 CalTech，Cornell，CMU，MIT, Georgetown，UCB，UCLA等各大名校錄取。
新學友教育學習中心服務灣區近30年，成功的幫助無數學生進入理想大學。4月3日周日下午1時30分將舉辦「努力在今夏，贏在新學期」的特別教育講座。除了分析更多的大學申請成功案例，還會對高初中生在暑期做好英數理化先修準備的重要性做最強解析。當大學的錄取率報告出來，一年比一年低的數據告訴我們大學難申請，名校競爭激烈，錄取機會還是要看學業，社會活動等全方位的整合。至於到底名校在乎的是什麼？新學友資深升學顧問Dr. Yoshida將會在這次講座中做不藏私的講解。名校錄取的學生會現場分享成功經驗。
SAT，ACT考前衝刺班，通過密集模擬考試來訓練答題的技巧和速度，從2024年起春季開始考SAT的學生要面臨數位版的考試方式。(Computer adaptive testing)。新學友經驗豐富的輔導老師為學生詳細分析有難度的考題，傳授解題技巧，在短期內提高SAT I的分數。為申請理想大學加分。
暑期在即，10周時間的利用是向大學證明自己渴望求學的最佳時機，豐富合理規劃暑期時間 ，利用暑期提升課業能力，做好升學考試的準備，提前預習下一學期的功課。
物理學可以說是科學課中最難的一門課，利用暑假時間先修物理課會對開學後的學習有很大幫助。特邀資深物理老師Mr. Philip Shih講授怎樣學好物理課。對學物理有困難的學生一定不要錯過這個機會。
新學友的暑期特色課程是參照灣區學校的課程進度來安排的，為各年級學生的不同需求開設各種富有特色的課程。有寓教於樂的中小學多元文化暑期夏令營，英文讀寫，數理科，JAVA，計算機科學，網站開發等。暑期先修課程包括高中數學，化學，生物，物理等專業科學類課程輔導，SAT，ACT，AP考前實力加強班，新移民青少年的暑期ESL / ELD密集加強班。為方便學生選課，課程時間有周一至周五或周末班。
新學友名師雲集，課程齊全，在灣區享有很高的聲譽。讓孩子在新學友過暑假，家長放心，孩子開心。不虛度時光，過一個有意義的暑假。子女教育重在即時，新學友以最豐富的教育經驗陪伴您成長。
新學友地址：21601 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014。報名電話：408-446-1956。網址：www.shareworld.org。
上一則
FB留言