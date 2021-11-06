支持像 St. Jude 患者Max這樣的兒童

田納西州孟菲斯市（2021年11月1日）– 隨著節日的臨近，全國各地的消費者可以在一年一度的St. Jude Thanks and Giving活動期間購物，以支持St. Jude Children's Research Hospital。St. Jude患者Max於2018年在中國 獲領養，是參與今年活動的主要患者之一，代表許多像他一樣受益於St. Jude各地支持者的兒童。

Max的父母Shane 和Yanin決定要領養孩子以增加他們的家庭成員。2018年，他們去了中國，並將當時只有4歲的兒子Max帶回家。幾個月後，醫生在該男童的右眼中發現了四個活性腫瘤，家人便轉介至St. Jude Children's Research Hospital。在治療開始後不久，醫生們又發現了更多的腫瘤。面對癌症 擴散到Max大腦的可能性，醫生決定摘除他的另一隻眼睛。

「我們在考慮Max的眼睛前，不得不先顧及到Max的生命，Shane表示。如今，想到Max 所經歷的一切，Shane和Yanin對他的適應能力感到驚嘆。「沒有什麼是能擊退他的，」他的父親表示。

透過St. Jude Thanks and Giving活動捐款的慷慨捐助者，這些家庭永遠不會收到St. Jude 的治療、出行、住房或食物帳單 ，因為這些家庭擔心的應該僅是如何幫助他們的孩子活下去。

Jennifer Aniston、Luis Fonsi、Yara Shahidi 和 Michael Strahan及Sofia Vergara將與St. Jude 全國推廣主任Marlo Thomas攜手，號召全國消費者在實體店和網上購物和捐贈的同時支持St. Jude，為該活動增添了節日氣氛。瀏覽stjude.org/thanksandgiving瞭解有哪些企業參與其中，以在節日期間輕鬆支持St. Jude Children's Research Hospital。

St. Jude Children's Research Hospital正在引領世界瞭解、治療和戰勝兒童癌症和其他威脅生命的疾病。其目標很明確：尋找治療方法。拯救兒童。(Finding cures. Saving children.）。它是美國國家癌症研究所唯一指定專門針對兒童的綜合癌症中心。自50 多年前醫院開業以來，St. Jude發明的治療方法已幫助將兒童癌症的總體存活率從20% 提高到80%以上。St. Jude在沒有兒童死於癌症前是不會止步的。St. Jude免費分享它的發現，每一名在St. Jude獲救的兒童都意味著全世界的醫生和科學家可以利用這些知識來拯救成千上萬的兒童。家庭永遠不會收到St. Jude 的治療、出行、住房或食物帳單，因為這些家庭擔心的應該僅是如何幫助他們的孩子活下去。透過瀏覽stjude.org、在Facebook上點讚St. Jude、在Twitter、Instagram和TikTok上關注St. Jude，並訂閱其YouTube頻道，齊來加入St. Jude的使命。