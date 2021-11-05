中國嘉德2021秋季拍賣會11月盛大開幕

克勞德莫奈睡蓮池與玫瑰1913年布面油畫。

春耕秋收，春華秋實，又到了收獲的秋天。中國 嘉德2021秋季拍賣 會將於11月14日隆重啟幕，一場魅力無窮、驚喜無限的金秋藝術盛宴即將震撼上演。中國嘉德2021秋季拍賣會，繼續堅持學術引領、市場導向，堅持高品質、高標準的專業路線，匯集7500餘件重磅珍品，涵蓋中國書畫、二十世紀及當代藝術、瓷器及古董珍玩、古典家具及工藝品、古籍善本、名人手跡、郵品錢幣、珠寶翡翠、佳釀臻茗等多個門類，精品薈萃，佳構雲集，亮點頻現，精彩無限，敬請期待！

中國近代及當代書畫今秋將推出近千件佳作傑構，分列四大專場。蒙資深藏家信任，此季很榮幸將推出張大千兩件巔峰巨製：《致李秋君夏山高隱圖》和《秋曦圖》，此番合璧熠熠生輝，足堪驚艷全場。2021秋古代書畫呈獻《大觀》夜場、《中國古代書畫》日場兩個專場。《石渠寶笈初編》周之冕《百花圖》領銜《大觀•中國書畫珍品之夜•古代》，包括《高花閣鑒存——謝稚柳陳佩秋伉儷紀念專輯》、《十硯齋聚珍》兩個專藏、《中國古代書畫圖目》著錄夏昶《嶰谷清風》，及明代沈周、尤求、黃道周、傅山、張瑞圖等名家書畫精品。

二十世紀及當代藝術部繼春拍佳績之機再接再厲，為諸位藏家廣納珍品。秋拍承接春拍之場次結構，重推七大專場，西方博物館級力作與中國名家精品交相輝映，相信定令諸位戀戀矚盼。

瓷器及古董珍玩部共推出9大專場，涵蓋瓷器、玉器、文房雜項、佛像、紫砂等多個品類，總數突破1000件。其中瓷器夜場部分延續「宸賞—明清禦瓷珍玩」專場，並設立兩個私人專場，收錄瓷器及古董珍玩124件，全方位展現明清禦窯瓷器登峰造極的技藝和品質。佛像部分拍品近百件，重點拍品清乾隆宮廷禦製銅合金勝樂金剛像，無疑代表了乾隆宮廷造像的最高工藝水準。

古典家具及工藝品部推出6大專場，涵蓋了新老家具、國石篆刻、古琴、文房及地毯等門類，近700件拍品。其中古典家具部分以黃花梨、紫檀為主，輔以其他名貴木材，種類繁多，製作精良，展示了明清時期家具製作的典範。文房部分，特別推出王世襄先生舊藏專題，內容涵蓋手稿、書畫、銅佛、木器等門類。另外，絲桐金聲古琴專題將呈現名家珍藏唐宋至民國古琴十床，並有當代著名琴家王鵬親斫古琴兩床。國石篆刻部分此次亮點頗多，除了傳統的「清寧—金石篆刻藝術」專場外，我們還特別推出了「獨秀—陳巨來的藝術世界」專場。

本季古籍善本部推出「浮光掠影——啟功先生舊藏」、「古籍善本 金石碑帖」、「嘉樹堂藏金石小品」、「筆墨文章——信劄寫本」四個專場，甄選五百餘件拍品，靜候嘉期。

郵品錢幣傳統版塊繼續深耕市場，優中選優，數量精簡，以時間為軸，依不同材質，劃分為金銀錠、古錢、紙鈔、機製幣、郵品、金銀器、簽名收藏七大版塊。其中，徐世昌「仁壽同登」紀念金章、民國廿五年嘉禾銅元、全國山河一片紅郵票四方連等珍貴藏品亮相秋拍。

「瑰麗珠寶與翡翠」專場匯聚208件極具收藏價值的珠寶翡翠珍品，從消費級到典藏級，均體現了中國嘉德在審美及藝術品遴選上的高品質、高標準，為您打造一場浪漫的美學盛宴。藍寶石、紅寶石、祖母綠三大重要彩色寶石精品雲集，不乏難得一見的世界級珍品。璀璨奪目的各色美鉆，展現無盡的優雅與不事張揚的奢華。

瑩潤剔透的翡翠，種水色俱佳，工藝精湛典雅。重要品牌的珍罕之作、珠寶世家的稀世珍品，無論是佩戴還是作為資產配置，都是上佳的選擇。

本季秋拍佳釀臻茗精彩紛呈，以嚴苛的標準甄選近700件藏品以饗嘉友，數量、品類可謂歷年之最。精心以時空和主題梳理成各版塊，茅臺酒部分鐵蓋茅臺酒、原箱特殊茅臺酒及大宗茅臺酒單元可謂陣容華麗非凡。葡萄酒的名莊直出直運、天下第一園和情迷勃艮第單元有諸多亮點和驚喜，1997年康帝酒園套裝等勃艮第炙手可熱的酒款很是吸睛。威士忌推出珍稀酒款，其中重點是張驍勇舊藏版Last Drop品牌大全集，歸集酒廠成立至今所有酒款，為目前拍賣市場首次亮相唯一一套。

普洱茶部分通過歷史經典、中期明星和精選新製講述了普洱茶與時間的故事，備受推崇的紅標藍標宋聘、雙獅同慶等極品號級茶品值得期待。

中國嘉德2021秋季拍賣會預展11月14日至17日，嘉德藝術中心、北京 國際飯店會議中心。拍賣11月18日至23日，嘉德藝術中心王府井大街1號。敬請關注。www.cguardian.com