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加州五系中醫藥大學2022年春季入學網上說明會

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專職老師親自解析正確療法。
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加州五系中醫藥大學10月17日（周日）下午二時，舉辦中醫碩博士聯讀(DTCM/MTCM)，2022年春季入學網上説明會，請提前上網預約登記https://FiveBranches.edu/co。

本次説明會重點：一、網上教學與診所實習並重。二、通過考照只不過是起步點。三、加州五系教學與臨床培訓。四、讓你成為病人長期信賴的醫師。

加州五系中醫藥大學中文DTCM課程/學位，2020年6月已獲得ACAOM全面認證。中文教學與ACAOM為灣區唯一全資格認證的中醫藥大學，凡該校學生畢業後，均具備參加中醫針灸師執照考試資格。

您所追尋的只是一份工作，還是一種附有使命感與深厚意義的行業？

在科技發達的年代裡人口高齡化與變化多端的疾病症狀重新詮釋了健康保健的未來趨勢。現今時代中，預防醫學、康復和健康保養等三大區塊成為了健康保健的新定義。

透過本次活動，您將能深入了解中醫師如何同時以家庭醫師的身分善用人體與生俱來的自愈能力，以預防醫學和健康保養等核心概念主導醫療保健制度。

加州五系中醫藥大學在疫情中，為在學的所有同學，繼續提供高度安全的教學環境。該校認真地採用各種形式，包括：在線教育，達到促進臨床技能，和維持高知識水平的目標。

加州 疫情 灣區

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