卓越牙科中心免費諮詢為您全面解決口腔煩惱

卓越牙科中心

牙齒的健康其實關聯著整個身體的健康。許多身體上的不適，例如頭痛、心臟疾病、懷孕方面的問題等，最開始都是因為沒有重視解決牙齒問題而造成的。

大多數人經常因為在早期沒有感受到任何疼痛或不適而忽略這些問題。但隨著時間的推移，類似的牙齒問題就會給患者帶來許多煩惱並影響整體健康。

牙齦病是大多數人都有可能得到的口腔疾病。在人們沒有及時清除口腔內的食物殘渣或對口腔進行清潔時，細菌會慢慢滋長繁殖，之後會形成牙菌斑，並依附在牙齒表面或者不容易清洗到的空隙處，從而形成牙齦炎。因此我們都該在每半年左右找專業的牙科醫生清洗並檢查牙齒狀況。

智齒也給許多人造成過煩惱。根據個人情況不同，智齒生長的時間大小數量等都不同。智齒很多時候生長在患者無法清理到的位置，因而導致牙齦疾病等。因每個人情況不同，一些女性在備孕前，醫生會建議檢查智齒看看是否需要將其拔除，以便在孕期孕媽媽和寶寶都更健康。

另一個不容易被大家發現的影響牙齒健康的因素就是牙齒不整齊的問題。牙齒整齊除了在外觀上加分，整齊的牙齒對健康的益處也是顯而易見的。常見的問題像是牙齒擁擠、牙齒縫大、咬合過度等，都會導致很難清除牙菌斑和細菌，從而引起像是牙齦出血、口臭、食物容易塞牙、牙齒敏感等各種各樣的健康問題。

在這裡為大家推薦一位沈維信牙醫。沈醫生畢業於University of the Pacific牙科學院。曾獲得學院提名 口腔外科手術大獎，還擁有臨床種植牙教學等經驗。沈醫生對牙科有著濃厚的熱情，在牙科專業領域已經有超過20年的治療經驗，被許多患者認為是最值得信賴的牙醫。

沈維信牙醫所在的卓越牙科中心提供綜合牙醫服務，包括拔牙補牙、預防清理、智齒手術、根管治療、人工植牙、牙齒矯正、牙齒美白美容、兒童牙齒、口腔顎面等各項專科服務。現更有限時優惠，單顆植牙2499元（種植體+基台+牙冠），歡迎來電諮詢詳情。

疫情 期間，卓越牙科中心已進行全面消毒。診所員工均已完成疫苗注射。診所有通曉國語和粵語的工作人員，溝通便利，每天營業，接受各大保險 。歡迎大家來電免費諮詢。

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