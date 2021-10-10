我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文雙十演說 提「4堅持」阻止現狀被片面改變

中打比特幣「礦工」大遷徙 紐約等州成挖礦新天堂

卓越牙科中心免費諮詢為您全面解決口腔煩惱

工商訊
卓越牙科中心
卓越牙科中心

牙齒的健康其實關聯著整個身體的健康。許多身體上的不適，例如頭痛、心臟疾病、懷孕方面的問題等，最開始都是因為沒有重視解決牙齒問題而造成的。

大多數人經常因為在早期沒有感受到任何疼痛或不適而忽略這些問題。但隨著時間的推移，類似的牙齒問題就會給患者帶來許多煩惱並影響整體健康。

牙齦病是大多數人都有可能得到的口腔疾病。在人們沒有及時清除口腔內的食物殘渣或對口腔進行清潔時，細菌會慢慢滋長繁殖，之後會形成牙菌斑，並依附在牙齒表面或者不容易清洗到的空隙處，從而形成牙齦炎。因此我們都該在每半年左右找專業的牙科醫生清洗並檢查牙齒狀況。

智齒也給許多人造成過煩惱。根據個人情況不同，智齒生長的時間大小數量等都不同。智齒很多時候生長在患者無法清理到的位置，因而導致牙齦疾病等。因每個人情況不同，一些女性在備孕前，醫生會建議檢查智齒看看是否需要將其拔除，以便在孕期孕媽媽和寶寶都更健康。

另一個不容易被大家發現的影響牙齒健康的因素就是牙齒不整齊的問題。牙齒整齊除了在外觀上加分，整齊的牙齒對健康的益處也是顯而易見的。常見的問題像是牙齒擁擠、牙齒縫大、咬合過度等，都會導致很難清除牙菌斑和細菌，從而引起像是牙齦出血、口臭、食物容易塞牙、牙齒敏感等各種各樣的健康問題。

在這裡為大家推薦一位沈維信牙醫。沈醫生畢業於University of the Pacific牙科學院。曾獲得學院提名口腔外科手術大獎，還擁有臨床種植牙教學等經驗。沈醫生對牙科有著濃厚的熱情，在牙科專業領域已經有超過20年的治療經驗，被許多患者認為是最值得信賴的牙醫。

沈維信牙醫所在的卓越牙科中心提供綜合牙醫服務，包括拔牙補牙、預防清理、智齒手術、根管治療、人工植牙、牙齒矯正、牙齒美白美容、兒童牙齒、口腔顎面等各項專科服務。現更有限時優惠，單顆植牙2499元（種植體+基台+牙冠），歡迎來電諮詢詳情。

疫情期間，卓越牙科中心已進行全面消毒。診所員工均已完成疫苗注射。診所有通曉國語和粵語的工作人員，溝通便利，每天營業，接受各大保險。歡迎大家來電免費諮詢。

地址：504 Linden Ave, San Bruno, CA 94066。諮詢電話：650-589-8658。Email: [email protected]

提名 疫情 保險

上一則

僑務委員李漢文：中共不斷派軍機擾台 才是螞蚱、蒼蠅

延伸閱讀

陳昱瑞醫師談 很少人天生就有筆直漂亮牙齒

陳昱瑞醫師談 很少人天生就有筆直漂亮牙齒
精典牙科 牙周、根管、正畸三大專科 提供一站式全方位牙科服務

精典牙科 牙周、根管、正畸三大專科 提供一站式全方位牙科服務

黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響

黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響
法拉盛整齊牙科精湛植牙醫技患者贈書法匾額表示感謝

法拉盛整齊牙科精湛植牙醫技患者贈書法匾額表示感謝
唐人街家庭牙醫中心余醫師 為您提供全面牙科治療服務

唐人街家庭牙醫中心余醫師 為您提供全面牙科治療服務

熱門新聞

孩子們高舉著「拯救Meyerholz」、「停止關閉我的學校」的自製標語加入到遊行的隊伍中來。（記者王子涵/攝影）

庫市學區3所小學將永久關閉 華人家長抗議

2021-10-03 02:20
阿拉米達縣警，上周突襲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻和超過1000萬美元的現金。（取自阿拉米達縣警推特）

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器爆了

2021-10-04 00:44
舊金山警察局繪製的十二宮殺手肖像圖。（取自維基百科）

50年懸案告破？舊金山十二宮殺手身分被揭

2021-10-06 18:31
林涵琪遇害轉眼已經27年。（基金會提供）

北加才女林涵琪懸案27年 主嫌過世 父懸賞十萬望破案

2021-10-06 18:12
營養專家表示，吃蘑菇有益健康。(Getty Images)

超級食物蘑菇熱量低 有6大驚人功效

2021-10-04 02:00
為滿足入學需求，加大系統計畫2030年前將增收2萬名學生。(美聯社)

加大2030年前將增招2萬名學生 相當1個新校區

2021-10-02 02:17

超人氣

更多 >
中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍
美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了
海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當
華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相
哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說