現代汽車2022 Santa Fe獲IIHS最佳安全首選

2022 Hyundai Santa Fe榮獲IIHS最佳安全首選+殊榮。

現代汽車 的2022 Santa Fe榮獲了公路安全保險協會(IIHS)最佳安全首選+(TSP+)大獎。Santa Fe因滿足了IIHS的所有六項耐撞性評估以及改進了在2021年7月後製造車輛的大燈性能而獲得認可。現代汽車所有的休旅車產品皆有IIHS TSP或是TSP+的殊榮。隨著2022 Santa Fe的獲獎，現代和Genesis現總共獲得15個IIHS安全大獎，為業界產品安全中的領導品牌。

北美現代汽車首席安全官Brian Latouf日前表示「安全對於現代汽車是一個至關重要的議題。Hyundai 每輛車型都獲得了IIHS最佳安全首選或最佳安全首選+的殊榮，這就很好地證明了這一點。通過現代汽車的研發部門以及位於阿拉巴馬州製造廠的共同努力，得以提高Santa Fe的LED大燈性能，進而通過IIHS的嚴格測試。現代公司對於2022 Santa Fe榮獲TSP+大獎，以及現代汽車在車輛安全評級上的領先地位感到非常驕傲。」

要獲得IIHS Top Safety Pick+的評級，車輛必須在所有六項IIHS碰撞評估測試中獲得良好的評級，其中包含駕駛人側前部、乘客側前部、前方中部、側方車頂強度，以及頭枕測試。此外，獲獎車輛必須配備在車輛對車輛以及車輛對行人評估中獲得高級或卓越評級的前方防碰撞系統，以及在所有級矩配備獲得良好或是可接受評級的大燈。

IIHS發言人Joe Young表示：「在2021年7月之後生產的2022 Santa Fe車型獨家配備了獲得良好或是可接受評級的大燈。Santa Fe還配備了在車輛對車輛以及車輛對行人測試中獲得卓越評級的標準前方防碰撞系統。」

在炎熱的夏季，請與現代汽車、美國 國家公路交通與安全管理局(NHTSA)，以及交通部(DOT)一起參與旨在預防兒童中暑的公共計畫Look Before You Lock。

假如有其他人會開車載您的孩子，或是您的日常生活中發生了變化，請務必確保您的孩子順利抵達目的地。您可以在NHTSA兒童中暑預防計畫的相關資料。

現代汽車並對所有駕駛人提出了以下的安全提示–開車時請繫好安全帶！安全帶每天都在挽救無數的生命。對於所有兒童乘客，請無時無刻都繫好安全帶，並使用適當的約束裝置。

北美現代汽車為美國的消費者提供了充滿高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車。在2020年，Hyundai 的820家經銷商在全美總共銷售了超過62萬輛車，其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產。請至www.HyundaiNews.com查詢更多相關信息。或洽北美現代汽車華人粉絲俱樂部Facebook。