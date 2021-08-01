滿12歲的青少年 安全返校意味著去接種疫苗

Kimberly S.G. Chang醫學博士。

全這個夏天，新學年伊始，加州 的學校正在準備安全的恢復面對面教學。但事實是：疫情尚未結束。我們都需要繼續盡一己之力來減緩病毒傳播並且保證我們的孩子及當地社區，其中包括學校安全、健康。

父母、祖父母及監護人們都可以做些什麼來幫助孩子們安全返校呢？很簡單。我們必須都盡自己的一份力去接種疫苗 ，並且幫助那些滿12歲的人也去接種。在滿12歲的青少年們返回課堂之前，現在正是時候為他們免費預約接種COVID-19疫苗了。為了達到全面防護，學生們需要接種兩劑輝瑞疫苗。這兩劑需要間隔大概三周接種，並且在第二劑接種完後還要有大概兩周時間，身體才能對病毒產生免疫力。所以，把第一劑的預約列在您返校清單之首。

家庭醫生和兒科醫生建議年輕人一旦符合條件就儘快去接種疫苗。美國兒科醫生協會追蹤兒童的COVID-19病例，並於今年七月中旬報告：在每周新增COVID-19病例中，兒童所占比例已從去年5月的僅大概3%上升至近16%。

隨著高度傳染性的Delta變種株在我們全州及全國蔓延，COVID-19疫苗對我們的家庭尤為重要。科學與數據都清楚地表明：疫苗可以高效的預防因COVID-19導致的嚴重疾病、住院以及死亡。令人擔憂的是，COVID-19病例數再次增長。但如果我們都下決心去接種疫苗，這是可以避免的。近乎所有COVID-19有關的住院和死亡都發生在未接種人群之中。

家長和監護人們可能對COVID-19疫苗還有疑問，但事實與數據是令人放心的。COVID-19疫苗已經廣泛的臨床試驗及徹底檢測，並被證明對12歲及以上的青少年安全、有效。用於生產COVID-19 信使RNA疫苗的技術已經被研發了20年。它不是新技術。它不會改變DNA，不攜帶COVID-19病毒，並且不會影響青少年的發育或生殖能力。作為家庭醫生與青少年，我們都接種了疫苗。您可以告訴您的孩子，打這個針幾乎不痛，但是他們可能感到一些輕微的副作用，比如疲勞、手臂酸痛或發燒。這些都是完全正常的，並說明他們的身體正在對病毒生成免疫力。

說到保護，讓我們幫助孩子們記得在書包裡帶一片口罩 。加州會繼續要求在學校的室內佩戴口罩，從而確保我們所有的孩子都受到保護且被平等對待。

如果您尚未接種疫苗，請和您的孩子一起來預約接種。保護自己和您的親人，並通過接種疫苗來讓我們的社區向免疫更邁進一步。

本文由就職於加州奧克蘭亞健社（Asian Health Services）的家庭醫生Kimberly S.G. Chang醫學博士、公共衛生碩士，及亞健社Banteay Srei項目實習生Olivia Ying Rounsaville撰寫。

疫苗是向所有人免費提供的，與保險及移民身份都無關。為您的孩子查詢預約或查找免預約診所，請與您的家庭醫生或當地藥房聯繫、訪問MyTurn.ca.gov或撥打833-422-4255。瞭解更多有關COVID-19疫苗的訊息，請訪問VaccinateALL58.com。家長們也能通過訪問https://schools.covid19.ca.gov/來獲取有關學校如何計畫安全重返課堂學習的訊息。