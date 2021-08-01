昌興珠寶真力時腕錶深受愛錶人仕喜愛

Zenith Chronomaster Original

搭載了真力時（Zenith）品牌歷史上的傳奇機芯El Primero，於1969年推出的A386腕錶是品牌頗具地位及影響力的革命性錶款。而作為A386的繼承者，Chronomaster Original腕錶保留了前作獨特且歷久彌新的設計，同時結合當代El Primero機芯卓越且精準的計時能力，以最新的技術完美演繹傳奇錶款的原創精神，展現其標誌性且經典的復古風格。

Chronomaster Original腕錶以男女皆宜的38mm尺寸精鋼錶殼打造，提供黑色啞光錶面搭配銀色計時小錶盤，以及白色漆面錶面搭配三個不同色彩的計時小錶盤兩種款式選擇；三重折疊式精鋼錶扣分別搭配棕色及藍色皮革錶帶。錶盤上設有中置10秒計時指針、6點鐘方向60分鐘計時小錶盤、3點鐘方向60秒計時小錶盤，以及9點鐘方向秒針小錶盤。性能方面，腕錶搭載EL Primero 3600機芯，擁有動力儲存60小時。

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