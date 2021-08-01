我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／男4x100米混合泳 美10連霸破世界 德雷塞爾第5金

東奧／美第18金入袋 芬克1500米自由式 奪個人第2金

昌興珠寶真力時腕錶深受愛錶人仕喜愛

工商訊
Zenith Chronomaster Original
Zenith Chronomaster Original

搭載了真力時（Zenith）品牌歷史上的傳奇機芯El Primero，於1969年推出的A386腕錶是品牌頗具地位及影響力的革命性錶款。而作為A386的繼承者，Chronomaster Original腕錶保留了前作獨特且歷久彌新的設計，同時結合當代El Primero機芯卓越且精準的計時能力，以最新的技術完美演繹傳奇錶款的原創精神，展現其標誌性且經典的復古風格。

Chronomaster Original腕錶以男女皆宜的38mm尺寸精鋼錶殼打造，提供黑色啞光錶面搭配銀色計時小錶盤，以及白色漆面錶面搭配三個不同色彩的計時小錶盤兩種款式選擇；三重折疊式精鋼錶扣分別搭配棕色及藍色皮革錶帶。錶盤上設有中置10秒計時指針、6點鐘方向60分鐘計時小錶盤、3點鐘方向60秒計時小錶盤，以及9點鐘方向秒針小錶盤。性能方面，腕錶搭載EL Primero 3600機芯，擁有動力儲存60小時。

欲知詳情，請親臨Santa Clara Westfield Valley Fair，地址：2855 Stevens Creek Boulevard, Suite 1251, Santa Clara, CA 95050，電話：408-983-2688；或登錄http://www.chpremier.com。

Boulevard

上一則

舊金山灣區台灣商會2021年會 莫健暢談台美關係

延伸閱讀

女神亞曼達塞佛瑞加持 積家Reverso腕表 雙面動人

女神亞曼達塞佛瑞加持 積家Reverso腕表 雙面動人
巴黎「電動滑板車大盜」 劫走350萬元珠寶一天後被捕

巴黎「電動滑板車大盜」 劫走350萬元珠寶一天後被捕
歐米茄 擔任東京奧運會官方指定計時

歐米茄 擔任東京奧運會官方指定計時
昌興珠寶積家翻轉系列經典雙面女士腕錶

昌興珠寶積家翻轉系列經典雙面女士腕錶
嚴謹或愜意？ 德國高級時計的一體兩面

嚴謹或愜意？ 德國高級時計的一體兩面

熱門新聞

根據提交給舊金山租金委員會的報告，舊金山的房東試圖驅逐租戶以提高租金，向願意自願離開的租戶支付的費用比以往任何時候都多。（記者李怡／攝影）

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

2021-07-31 01:54
傑克遜的近照。（取自社交媒體）

亞裔女自幼被領養 尋找孿生姊妹 生母健在但拒聯繫…

2021-07-18 02:00
隨著養豬規則的生效，加州可能失去幾乎所有的培根供應。 (取自美聯社)

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

2021-07-31 16:57
26日下午，加州的前聯邦參議員鮑克塞（ Barbara Boxer）在屋崙的傑克倫敦廣場附近遭到襲擊搶劫。（取自鮑克塞推特）

加州前聯邦參議員鮑克塞 在奧克蘭被搶劫

2021-07-26 20:08
國際贸易管理局的數據顯示，與美國其他地區相比，舊金山海外遊客数量減少許多。 舊金山機場的國際登機樓（記者李怡攝影）

海外遊客訪美哪些大城？ 舊金山訪客量 從前年第4名→掉到第12名

2021-07-30 17:31
專家認為，灣區不需要太擔心Delt變種病毒造成突破性病例。(美聯社)

疫苗抗Delta有效 灣區新一波可稱「未接種者的疫情」

2021-07-25 02:20

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國21金居首 美國16金 台北2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國21金居首 美國16金 台北2金

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」
影／交代女友煮飯「三杯水一杯米」 他打開鍋蓋快暈倒

影／交代女友煮飯「三杯水一杯米」 他打開鍋蓋快暈倒
夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

鱈魚角近千確診 3/4已打完疫苗…Delta像水痘一樣易傳染

鱈魚角近千確診 3/4已打完疫苗…Delta像水痘一樣易傳染