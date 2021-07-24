昌興珠寶積家翻轉系列經典雙面女士腕錶

積家翻轉系列經典雙面女士腕錶線條簡約優雅

積家（Jaeger-LeCoultre）翻轉（Reverso）系列腕錶的翻轉錶殼最初為實心金屬錶背設計，目的在於運動或活動時保護腕錶正面鏡面。

而1990年代起腕錶背面第二面錶盤的設計為系列錶款注入了更加活潑的生命力，也使腕錶更具美學層次。正如自然界中晝夜交替的不同光景，系列腕錶也以明亮與暗色雙面錶盤設計陪伴配戴者從早到晚的美好時光，完美應對不同場合的造型需求。

全新翻轉系列經典雙面女士腕錶提供40X24.4mm尺寸粉金、不鏽鋼兩種錶殼款式。承襲系列腕錶優雅卻強而有力的簡約對稱線條，以純粹的方式展現裝飾風藝術（Art Deco）的精隨。正面的銀灰色蛋白石錶盤，中心部分飾以太陽紋飾，時標與錶盤採同色系設計，使整體外觀更加柔和。背面錶盤則採用黑色、藍色漆面設計，與正面錶盤呈現視覺上的強烈對比。鑽石錶圈為配戴者手腕營造精緻閃耀光彩以及華貴質感，搭配可可色及藍色鱷魚亮皮錶帶。性能方面，腕錶搭載968A品牌自製自動上鍊機芯，擁有動力儲存38小時。

欲知詳情，請親臨Santa Clara Westfield Valley Fair Jaeger-LeCoultre精品店，地址：2855 Stevens Creek Boulevard , Suite 1689, Santa Clara, CA 95050，電話：408-380-1899；或登錄http://www.chpremier.com。