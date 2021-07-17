家家裝修 做工精細 以客為主

家家裝修做工精細

檢查包過對於屋主來說，家居裝修，最重要的是什麼呢？相信絕大多數的答案都是「省」。「家家裝修公司」，從估價設計，到選材安裝，一站式服務，讓您省事；所有材料均有現貨，即日開工，無需等待，絕對省時；從原材料到施工，讓利顧客，絕對省錢；20多年經驗，工藝精細，包過政府檢查，絕對省心！

「家家裝修公司」成立於1999年，服務灣區 20多年，服務範圍包括：新建加建、室內外油漆、 廚浴翻新、車庫改建、磁磚理石、更換門窗、安裝地板、圍牆水電等。「家家」有着強大的專業團隊，在水、電、木等各方面都有20多年經驗的老師傅把關，事事以客為主，以服務為先。

做工精細、質量優，是「家家裝修」十幾年來備受客戶親睞和讚賞的主要原因，接受市政府監察的工程，99%都是一查通過。除了精益求精的工藝之外，家家裝修更針對在家裝中最重要的廚房、櫥櫃部分，貼心為顧客提供一系列中、高檔廉價櫥櫃材料。並根據每家廚房的具體情況，以及客戶的需求和喜好安排廚房個功能位置，量體裁衣，電腦設計，免費估價。並會告訴詳細向客戶說明什麼樣的材料是最合適，好在哪裡。

如果您在家裝上有任何問題和需要，現在就致電650-580-0587林先生，或親臨2145 Alma Steet, Palo Alto, CA 94301了解詳情。