昌興珠寶 帝舵Black Bay Ceramic腕錶

帝舵Black Bay Ceramic腕錶

承襲了品牌近70年的潛水腕錶製作精隨，帝舵(Tudor)Black Bay系列巧妙融合新復古主義風格與當代製錶工藝，展現精準可靠、堅固耐用且精緻細膩的出眾錶款。

而全新Black Bay Ceramic腕錶以全黑色系的設計為品牌的經典錶款帶來神祕且性格的風采，結合擁有瑞士官方天文台認證的最高品質品牌自製高精準機芯，將系列腕錶的視野提升至全新層次。

Black Bay Ceramic腕錶以41mm尺寸微珠噴砂啞黑色陶瓷錶殼打造，一體成形的錶殼設計，以噴砂工藝及鏡面拋光兩種處理方式顯現不同質地，使輪廓線條更加出眾。腕錶搭配黑色皮膠合成錶帶，另附有飾以奶油色條紋之黑色織紋錶帶可供替換，並採用黑色PVD 316L鋼摺扣及保險 扣和同材質旋入式上鏈錶冠。單向旋轉錶圈上鐫刻以黑色陶瓷60分鐘刻度和太陽紋飾，啞黑色圓拱形錶盤則搭配立體鐘點標記，以及品牌潛水錶經典、稜角分明的「雪花指針」。性能方面，腕錶搭載MT5602-1U雙向擺陀系統自動上鏈機芯，擁有動力儲存70小時，並能防水深200公尺。

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