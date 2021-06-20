晨星之光部落格當我們的心印上 易碎勿碰

當我們的心印上 易碎勿碰

看到幾則迪士尼 網站兒童專區《小飛俠》、《小飛象》等幾部片遭下架的新聞。原由是涉及政治不正確或種族歧視 議題。標註還是可以在兒童專區以外看得到。意思是說，大人可以看，7歲以下不可以看。想其用意應是大人的好意，為免孩子在無知之下冒犯他人而不自知。在這動不動加上仇恨的世代，為提前避開爭議走上此途也是無奈。有時想想，許多情況若未曾被特別標示，從頭到尾雙方也許都不會感到突兀。冒犯和被冒犯者，從來都不知原來那叫「冒犯」，便沒有受傷之處了。當然絕對不是說容讓或姑息任何帶著惡意的言語或行動。只是若非大人醒目的標誌禁看，純真如白紙的孩子，反而提早開啟了世故之心。

可預見的是未來在各領域，下架、維護、聲明、避免等。類似標註的事件將接踵而至。在社會、學校、公司、家庭，任何可能地帶駐守。你會受傷？我也會啊。你有按鈕？我也有啊。不但你有、我有、他也有；你們有、我們有、他們有。人人都有！全世界彷彿安裝上防護系統，進入隨時待命狀態以防受傷。有意識抬頭的狀況好不好？當然好。尤其是站在手無寸鐵的弱者或壓根從沒想過要傷害人，也不想被傷害這一方的角度。如果不免都會被傷害，做好一切超前佈署，減少傷害怎會不好。

只是，就怕該小心的地方異常小心，不需擔心的地方過度小心。在我們的身體正常順暢運作時，一般不會意識到身體任何一部份有什麼特殊感覺。常常是在出問題時，某部位才會突然變得明顯存在。然而若身體所有部份都變得敏感起來，有多可怕？當皮膚、四肢、內臟、情緒全都警鈴大作，無一處不敏感，無一處有寧靜，動則得咎，痛苦難當，更永無寧日了。

「基督徒也會受傷嗎？」這問法不好，基督徒也是活生生，有血有肉的人，當然會受傷。應該是說：「基督徒是否會脆弱而輕易被傷？一個生命被更新調整的基督徒，還長期待在易碎勿踫的隊伍中，是對的現象嗎？

「我是什麼樣的基督徒？」我們都來問問自己。我先說，那絕對是我曾有的過程。兩種標準、兩種評估、兩種生命總在較勁。死命揣著易碎勿踫體質的基督徒真的很累。天然人順著本性，在心裡、嘴裡問著：「我呢？那我呢？」這個時代，這是一句非常正當、正常、合理的動力和理由。有了新生命後，有另一種力量正在默默滋長著。對這個問句，會愈來愈慢感。

過去，不知道神是如何愛我們，也不知自己是如何被神愛著。所以怕缺乏、失去、被忽略、被輕視，拼了命要護、要抓、要爭、要一而再再而三確認自我存在價值。直到主的愛找到我們，明白和接受了主耶穌為我們的捨已，十架上完成的救恩。看見身為人，從今生到永恆的寶貴價值。這份不斷默默成長的力量，聖靈不斷的工作和改變，從心開始發芽。一步一步，重新找回主裡的肯定；回歸神造我們原有的尊嚴。所有敏感的神經，經過主的安慰、安撫，再無需拼死拼活傾巢而出。深知主掌管一切，只管在世上的時光，安心跟隨，與主同行。雖難免仍會受傷，懷著的不再是易碎玻璃之心。你我的心，不用印上「易碎勿踫」。

原文作者：MuMu，MuMu其他文章發表於晨星之光基金會心靈微聲部落格「MuMu隨手札記。http://www.lmsfstudio.org。收看寇紹涵牧師講道與生活信仰節目請上Youtube搜尋Light of Morning Star Studio/晨星之光 或於臉書 搜尋追蹤：晨星之光。歡迎訂閱分享晨星之光頻道。